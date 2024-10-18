Евро в конце октября: вырастет ли валюта в конце октября

В конце октября, несмотря на инфляцию курс евро будет оставаться на старых позициях. Стоимость валюты будет колебаться в четко установленных пределах.

Курс евро в конце октября

Тарас Лесовой спрогнозировал для 24 Канала, что в конце октября валюта будет находиться в состоянии "смягчения".

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Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства ГЛОБУС БАНКА с одной стороны, так сказать, "извне", ценовая конъюнктура будет меняться (из-за инфляции ожидается объективное подорожание товаров и услуг минимум на 5 – 7%), а с другой – "изнутри" – валютный рынок не будет штормить, а курсовые показатели более-менее будут оставаться в пределах коридоров 45 – 47 гривны за евро (на межбанке) и 45 – 47,5 гривны за евро (на наличном рынке).

В первую половину октября благодаря удачной политике НБУ, курс находился в довольно узком коридоре, в некоторые моменты рынок был без вмешательств регулятора. Недавно НБУ заметил, что в ближайшее время вряд ли возможен возврат к плавающему курсу.

А это означает, что режим "управляемой гибкости" будет оставаться в силе: то есть в условиях свободного курсообразования у регулятора будет оставаться возможность точечного вмешательства на рынок для "утихания" спроса через валютные интервенции. То есть в конце октября на рынке вряд ли произойдут какие-то глобальные сдвиги: ежедневные колебания, по-прежнему, будут разнонаправленными. К примеру, за многодневным ростом курсовые показатели окажутся в стадии "ремиссии" (вполне возможно незначительное их снижение),

– добавил он.

Поэтому валютные курсы будут расти, хоть и не пересекут допустимые пределы.

Основные показатели на рынке валют