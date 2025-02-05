Евро дорожает, доллар падает: за сколько можно купить валюты

В банках евро выросло, как и в обменниках, где валюта при продаже прибавила существеннее всего в цене. Доллар в обменниках также подорожал, но в банках и на черном рынке наблюдается несущественный спад.

Курс валют в банках По состоянию на утро 5 февраля, как сообщает 24 Канал со ссылкой на данные Минфина, покупка доллара в банках составляет в среднем по 41,50 гривны (без изменений по сравнению с 4 февраля) и продажа по 42,09 гривны (-3 копейки). Читайте также "Национальный кэшбек" набирает обороты: все больше украинцев становятся участниками программы Покупка евро происходит по 42,90 гривны (+10 копеек), а продажа по 43,70 гривны (+20 копеек). Курс на черном рынке Купить доллар можно в среднем по 41,88 гривны (-2 копейки), а продать по 41,88 гривны (-5 копеек).

(-2 копейки), а продать по (-5 копеек). Покупка евро по 43,40 гривны (+10 копеек), а продажа по 43,61 гривне (+11 копеек). Курс в обменниках Доллары покупают обменники в среднем по: 41,55 гривны (+20 копеек), а продают по 41,95 гривны (+12 копеек), по данным finance.ua.

(+20 копеек), а продают по (+12 копеек), по данным finance.ua. Евро покупают по 43,25 гривны (+37 копеек), а продают по 43,65 гривны (+9 копеек). Какой курс прогнозируют эксперты Как рассказал 24 Каналу банкир Тарас Лесовой, можно предположить, что официальный курс на этой неделе будет колебаться в прошлонедельных пределах 42 – 42,30 гривен за доллар. Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства Глобус Банка Понимаем, что курсовые события – это процесс, который вряд ли можно "законсервировать". Однако возможные курсовые изменения являются прогнозируемыми, что является весьма хорошим признаком. В то же время курсовые колебания на межбанке могут быть на уровне 42 – 42,30 гривны за доллар и 43,50 – 45 гривны за евро.

могут быть на уровне 42 – 42,30 гривны за доллар и 43,50 – 45 гривны за евро. А на наличном рынке на уровне 42,40 – 42,80 гривны за доллар и 45 – 47,50 гривны за евро.