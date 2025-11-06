Евро готовится к взлету: какую цену валюты ожидать в скором времени

НБУ установил курсы валют, которые почти не изменились с предыдущими показателями. Сегодня только официальный доллар опустился на 1 копейку. Впрочем завтра, 7 ноября, европейская валюта подорожает почти на 20 копеек.

Что с официальным курсом валют?

Официальный курс доллара США сегодня торгуется по 42,06 гривны. То есть цена американской валюты упала на 1 копейку против 5 ноября. Официальный курс евро составляет 48,33 гривны, то есть цена не изменилась, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.

По состоянию на 7 ноября курс валют будет таким:

доллар – 42,08 гривны;

евро – 48,52 гривны.

Какой курс доллара на наличном рынке?

По состоянию на утро 6 ноября курс доллара на наличном рынке составил:

в банках по данным "Минфина": покупка – 41,80 гривны , продажа – по 42,27 гривны ,

, продажа – по , на черном рынке: покупка – 42,15 гривны , продажа – по 42,15 гривны ,

, продажа – по , в обменниках по данным finance.ua: покупка – по 40,90 гривны, продажа – по 42,22 гривны.

Какая ситуация на валютном рынке?