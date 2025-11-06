Укр Рус
Экономика Макроэкономика Евро готовится к взлету: какую цену валюты ожидать в скором времени
6 ноября, 17:15
2

Евро готовится к взлету: какую цену валюты ожидать в скором времени

Валерия Городинская
Основні тези
  • Ожидается, что 7 ноября евро подорожает до 48,52 гривны, а доллар вырастет до 42,08 гривны.
  • Зато по состоянию на 6 ноября курс евро остался без изменений, а курс доллара несущественно потерял цену.

НБУ установил курсы валют, которые почти не изменились с предыдущими показателями. Сегодня только официальный доллар опустился на 1 копейку. Впрочем завтра, 7 ноября, европейская валюта подорожает почти на 20 копеек.

Что с официальным курсом валют?

Официальный курс доллара США сегодня торгуется по 42,06 гривны. То есть цена американской валюты упала на 1 копейку против 5 ноября. Официальный курс евро составляет 48,33 гривны, то есть цена не изменилась, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.

Смотрите также Начался пиковый период по депозитам: почему сейчас не время бежать в обменники за валютой

По состоянию на 7 ноября курс валют будет таким:

  • доллар – 42,08 гривны;
  • евро – 48,52 гривны.

Какой курс доллара на наличном рынке?

По состоянию на утро 6 ноября курс доллара на наличном рынке составил:

  • в банках по данным "Минфина": покупка – 41,80 гривны, продажа – по 42,27 гривны,
  • на черном рынке: покупка – 42,15 гривны, продажа – по 42,15 гривны,
  • в обменниках по данным finance.ua: покупка – по 40,90 гривны, продажа – по 42,22 гривны.

 

Какая ситуация на валютном рынке?

  • Как рассказал для 24 Канала финансовый аналитик Андрей Шевчишин, рынок в начале ноября является достаточно стабильным.

  • Впрочем, на сегодня все же наблюдаются несущественные колебания курса, а в будущем возможен даже определенный рост валют.

  • По прогнозам, в ноябре ожидается определенное давление на гривну, что будет усиливаться, однако остаются внешние поступления, которые на сегодня покрывают все эти расходы и дефициты, что формируются.