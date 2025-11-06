Евро готовится к взлету: какую цену валюты ожидать в скором времени
- Ожидается, что 7 ноября евро подорожает до 48,52 гривны, а доллар вырастет до 42,08 гривны.
- Зато по состоянию на 6 ноября курс евро остался без изменений, а курс доллара несущественно потерял цену.
НБУ установил курсы валют, которые почти не изменились с предыдущими показателями. Сегодня только официальный доллар опустился на 1 копейку. Впрочем завтра, 7 ноября, европейская валюта подорожает почти на 20 копеек.
Что с официальным курсом валют?
Официальный курс доллара США сегодня торгуется по 42,06 гривны. То есть цена американской валюты упала на 1 копейку против 5 ноября. Официальный курс евро составляет 48,33 гривны, то есть цена не изменилась, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.
По состоянию на 7 ноября курс валют будет таким:
- доллар – 42,08 гривны;
- евро – 48,52 гривны.
Какой курс доллара на наличном рынке?
По состоянию на утро 6 ноября курс доллара на наличном рынке составил:
- в банках по данным "Минфина": покупка – 41,80 гривны, продажа – по 42,27 гривны,
- на черном рынке: покупка – 42,15 гривны, продажа – по 42,15 гривны,
- в обменниках по данным finance.ua: покупка – по 40,90 гривны, продажа – по 42,22 гривны.
Какая ситуация на валютном рынке?
Как рассказал для 24 Канала финансовый аналитик Андрей Шевчишин, рынок в начале ноября является достаточно стабильным.
Впрочем, на сегодня все же наблюдаются несущественные колебания курса, а в будущем возможен даже определенный рост валют.
По прогнозам, в ноябре ожидается определенное давление на гривну, что будет усиливаться, однако остаются внешние поступления, которые на сегодня покрывают все эти расходы и дефициты, что формируются.