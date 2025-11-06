Євро готується до злету: яку ціну валюти очікувати незабаром
- Очікується, що 7 листопада євро подорожчає до 48,52 гривні, а долар зросте до 42,08 гривні.
- Натомість станом на 6 листопада курс євро залишився без змін, а курс долара несуттєво втратив ціну.
НБУ встановив курси валют, які майже не змінилися з попередніми показниками. Сьогодні лише офіційний долар опустився на 1 копійку. Втім завтра, 7 листопада, європейська валюта подорожчає на майже 20 копійок.
Що з офіційним курсом валют?
Офіційний курс долара США сьогодні торгується по 42,06 гривні. Тобто ціна американської валюти впала на 1 копійку проти 5 листопада. Офіційний курс євро становить 48,33 гривні, тобто ціна не змінилася, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.
Станом на 7 листопада курс валют буде таким:
- долар – 42,08 гривні;
- євро – 48,52 гривні.
Який курс долара на готівковому ринку?
Станом на ранок 6 листопада курс долара на готівковому ринку становив:
- у банках за даними "Мінфіну": купівля – 41,80 гривні, продаж – по 42,27 гривні,
- на чорному ринку: купівля – 42,15 гривні, продаж – по 42,15 гривні,
- в обмінниках за даними finance.ua: купівля – по 40,90 гривні, продаж – по 42,22 гривні.
Яка ситуація на валютному ринку?
Як розповів для 24 Каналу фінансовий аналітик Андрій Шевчишин, ринок на початку листопада є досить стабільним.
Втім на сьогодні все ж спостерігаються несуттєві коливання курсу, а в майбутньому можливе навіть певне зростання валют.
За прогнозами, у листопаді очікується певний тиск на гривню, що посилюватиметься, однак залишаються зовнішні надходження, які на сьогодні покривають всі ці видатки й дефіцити, що формуються.