Євро готується до злету: яку ціну валюти очікувати незабаром

НБУ встановив курси валют, які майже не змінилися з попередніми показниками. Сьогодні лише офіційний долар опустився на 1 копійку. Втім завтра, 7 листопада, європейська валюта подорожчає на майже 20 копійок.

Що з офіційним курсом валют?

Офіційний курс долара США сьогодні торгується по 42,06 гривні. Тобто ціна американської валюти впала на 1 копійку проти 5 листопада. Офіційний курс євро становить 48,33 гривні, тобто ціна не змінилася, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.

Дивіться також Розпочався піковий період за депозитами: чому зараз не час бігти до обмінників за валютою

Станом на 7 листопада курс валют буде таким:

долар – 42,08 гривні;

євро – 48,52 гривні.

Який курс долара на готівковому ринку?

Станом на ранок 6 листопада курс долара на готівковому ринку становив:

у банках за даними "Мінфіну": купівля – 41,80 гривні , продаж – по 42,27 гривні ,

, продаж – по , на чорному ринку: купівля – 42,15 гривні , продаж – по 42,15 гривні ,

, продаж – по , в обмінниках за даними finance.ua: купівля – по 40,90 гривні, продаж – по 42,22 гривні.

Яка ситуація на валютному ринку?