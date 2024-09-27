Курс евро в начале октября: будет ли ситуация обостряться или нет

На следующей неделе курс евро будет прогнозируемым, хотя и будет колебаться. НБУ контролирует ситуацию.

Курс евро на следующей неделе

Тарас Лесовой в разговоре с 24 Каналом рассказал, что на следующей неделе на рынке не будет много изменений.

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Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства ГЛОБУС БАНКА С одной стороны все колебания будут происходить согласно устоявшейся "системе" и в соответствии с режимом "управляемой гибкости" – частые, иногда ежедневные курсовые колебания, но с разносторонней и незначительной амплитудой, что не будут пересекать допустимые "коридоры" колебаний. А с другой стороны, благодаря валютным интервенциям, на рынке сохранится относительное равновесие между спросом и предложением.

Валютные изменения не будут представлять угрозы для рынка. Свободное курсообразование при точечном вмешательстве регулятора будет сохранено.

Кроме этого, не исключаем частичное влияние инерции: вполне возможно, что тренд последних дней сентября (восходящий или нисходящий) будет действовать и в первые дни октября. Иными словами, общая картина на валютном рынке будет достаточно прогнозируемой,

– сказал он.

Основные курсовые показатели в октябре