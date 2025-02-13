НБУ изменил тактику в отношении курса евро: валюта начала дорожать

После того, как официальный курс евро постоянно опускался до отметки ниже чем 43 гривны, НБУ решил за последние сутки повысить валюту до 43,35 гривны. Кстати, курс доллар также подорожал, но не так существенно.

Официальный курс валют

Как сообщает 24 Канал со ссылкой на данные НБУ, официальный курс доллара торгуется по 41,79 гривны. То есть цена валюты выросла на 13 копеек против 12 февраля. Официальный курс евро взамен составляет 43,35. То есть цена выросла на 34 копейки.

Читайте также НБУ может снять ограничения на карточные переводы в 150 000 гривен

По состоянию на 14 февраля курс НБУ будет такой:

доллар – 41,79 гривны,

евро – 43,43 гривны.

Курс доллара на наличном рынке

По состоянию на утро 13 февраля курс доллара на наличном рынке составлял:

в банках: покупка – 41,60 гривны , продажа – по 42,17 гривны ,

, продажа – , на черном рынке: покупка – 41,95 гривны , продажа – по 41,93 гривны ,

, продажа – , в обменниках: покупка – 41,40 гривны, продажа – 42 гривны.

Какая причина того, что доллар растет

Для 24 Канала банкир Сергей Мамедов рассказал, что укрепление доллара в паре доллар/евро вызвано геополитикой, которая связана с деятельностью новоизбранного президента США.

Сергей Мамедов Вице-президент Ассоциации украинских банков, председатель правления Глобус Банка Есть определенные ожидания, например, усиление роли США на мировом нефтяном рынке, попытки ограничить влияние "конкурентов" США и ЕС на внутреннем рынке через анонсированное введение новых пошлин.

Роль США ситуативно ослабляет евро, как конкурентную валюту, добавляет Мамедов.

На мой взгляд, зависимости от ряда обстоятельств, среди которых краеугольным камнем является завершение войны в Украине, соотношение стоимости пары доллар/евро может вернуться к предыдущим и привычных пропорций,

– спрогнозировал господин Сергей.

Обратите внимание! Речь идет о предположении, что вскоре пропорция составит 1 евро = 1,15 – 1,2 доллара,