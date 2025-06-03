В банках рост курса: евро подорожало существеннее всего

Валют в банках и частично на черном рынке подорожали за последние сутки. Больше всего выросло евро, которое при покупке и продаже составляет 47 гривен и выше. В то же время доллар на черном рынке показал несущественный спад стоимости.

Курс валют в банках

По состоянию на утро 3 июня, как сообщил 24 Канал со ссылкой на сайт "Минфин", покупка доллара в банках стоит в среднем по 41,22 гривны (+2 копейки против 2 июня) и продажа по 41,85 гривны (+12 копеек).

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Покупка евро проходит по 47 гривен (+20 копеек), продажа – по 47,85 гривны (+26 копеек).

Курс на черном рынке

Купить доллар можно в среднем по 41,51 гривне (без изменений), а продать по 41,43 гривны (-7 копеек).

(без изменений), а продать (-7 копеек). Покупка евро по 47,35 гривны (+17 копеек), а продажа по 47,58 гривны (+23 копейки).

Курс в обменниках

По состоянию на 2 июня, доллары покупают в среднем по: 40,87 гривны (-26 копеек), а продают по 41,57 гривны (-1 копейка), по данным finance.ua.

(-26 копеек), а продают (-1 копейка), по данным finance.ua. Евро покупают по 47,30 гривны (+6 копеек), а продают по 47,62 гривны (-6 копеек).

Какую цену доллара прогнозируют в июне

Как рассказал для 24 Канала банкир Тарас Лесовой, уже более 1 месяца на валютном рынке не меняют тенденции.

Тарас Лесовой Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка Поэтому, нет признаков тотального доминирования над предложением, а потому объем валютных интервенций остается в стабильных пределах.

Лесовой прогнозирует, что на межбанке и на наличном рынке курсы валют будут почти тождественными. Если на межбанке ожидается диапазон цены от 41,60 гривны до 41,90 гривны, то на наличном рынке – от 41,60 гривны до 41,80 гривны.

Заметьте! НБУ в дальнейшем будет играть ключевую роль на валютном рынке. Сейчас режим управляемой гибкости остается достаточно эффективным и делает невозможным курсовые скачки.