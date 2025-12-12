После рекордного взлета – спад: почему евро до сих пор удерживается на высокой отметке
- Официальный курс евро составляет 49,51 гривны, а доллара – 42,27 гривны.
- На 15 декабря ожидается их незначительное снижение: евро – по 49,46 гривны, а доллар – по 42,19 гривны.
Евро рекордно подорожало 12 декабря – до 49,51 гривны, впрочем, с новой рабочей недели ожидается, что валюта опустится ниже этой отметки, хоть и несущественно. Доллар остался также на довольно высокой ценовой планке, однако его ожидает спад 15 декабря.
Что с официальным курсом валют?
Официальный курс доллара США сегодня торгуется по 42,27 гривны. То есть цена американской валюты упала всего на 1 копейку против 11 декабря. Официальный курс евро составляет 49,51 гривны, то есть цена выросла на 30 копеек, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.
По состоянию на 15 декабря курс валют будет таким:
- доллар – 42,19 гривны;
- евро – 49,46 гривны.
Какой курс доллара на наличном рынке?
По состоянию на утро 12 декабря курс доллара на наличном рынке составлял:
- в банках по данным "Минфина": покупка – 42 гривны, продажа – по 42,43 гривны,
- на черном рынке: покупка – 42,40 гривны, продажа – по 42,35 гривны,
- в обменниках по данным finance.ua: покупка – по 41,56 гривны, продажа – по 42,50 гривны.
Каким будет курс перед Рождеством и Новым годом?
Как спрогнозировал для 24 Канала банкир из Глобус Банка Тарас Лесовой, курсовые изменения на следующей неделе все будут, но несущественными. В то же время стоит заметить, что несмотря на несущественные изменения они все же будут происходить почти ежедневно. Ожидается, что диапазон колебаний для доллара будет на уровне 42 – 42,6 гривны, а для евро – на уровне 48 – 49,75 гривны.
В общем перед Новым годом ожидается традиционный рост спроса на валюту. Через такой сезонный фактор прогнозируется, что курс гривны под таким влиянием может колебаться в диапазоне близком к 43 – 43,5 гривны. Всего в госбюджете ориентировочный курс доллара заложен на уровне 45,6 гривны.