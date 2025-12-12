Після рекордного злету – спад: чому євро досі утримується на високій позначці

Євро рекордно подорожчало 12 грудня – до 49,51 гривні, втім з нового робочого тижня очікується, що валюта опуститься нижче цієї позначки, хоч і несуттєво. Долар залишився також на доволі високій ціновій планці, однак на нього очікує спад 15 грудня.

Що з офіційним курсом валют? Офіційний курс долара США сьогодні торгується по 42,27 гривні. Тобто ціна американської валюти впала всього на 1 копійку проти 11 грудня. Офіційний курс євро становить 49,51 гривні, тобто ціна виросла на 30 копійок, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ. Дивіться також Доплати до пенсії зростуть: хто отримуватиме 2 595 гривень у 2026 році Станом на 15 грудня курс валют буде таким: долар – 42,19 гривні;

євро – 49,46 гривні. Який курс долара на готівковому ринку? Станом на ранок 12 грудня курс долара на готівковому ринку становив: у банках за даними "Мінфіну": купівля – 42 гривні, продаж – по 42,43 гривні ,

продаж – по , на чорному ринку: купівля – 42,40 гривні , продаж – по 42,35 гривні ,

, продаж – по , в обмінниках за даними finance.ua: купівля – по 41,56 гривні, продаж – по 42,50 гривні. Яким буде курс перед Різдвом та Новим роком? Як спрогнозував для 24 Каналу банкір з Глобус Банку Тарас Лєсовий, курсові зміни наступного тижня все будуть, але несуттєвими. Водночас варто зауважити, що попри несуттєві зміни вони все ж відбуватимуться майже щодня. Очікується, що діапазон коливань для долара буде на рівні 42 – 42,6 гривні, а для євро – на рівні 48 – 49,75 гривні.

Загалом перед Новим роком очікується традиційне зростання попиту на валюту. Через такий сезонний фактор прогнозується, що курс гривні під таким впливом може коливатися в діапазоні близькому до 43 – 43,5 гривні. Загалом у держбюджеті орієнтовний курс долара закладений на рівні 45,6 гривні.