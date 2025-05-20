Курс евро снова лидирует: НБУ существенно повысил курс
- Евро выросло более чем на 40 копеек, а потому официальный курс составляет 46,85 гривны.
- В то же время курс доллара вырос на 8 копеек – до 41,57 гривны.
За последние сутки европейская валюта выросла более чем на 40 копеек. Цена такими шагами приближается снова к отметке в 47 гривен. Доллар также прибавил в цене, но не так существенно.
Официальный курс валют
Как сообщает 24 Канал со ссылкой на данные НБУ, официальный курс доллара США торгуется по 41,57 гривны. То есть цена валюты выросла на 8 копеек против 19 мая. Официальный курс евро зато составляет 46,85 гривны. То есть цена выросла на 41 копейку.
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По состоянию на 21 мая курс НБУ будет такой:
- доллар – 41,48 гривны,
- евро – 46,65 гривны.
Курс доллара на наличном рынке
По состоянию на утро 20 мая курс доллара составляет на наличном рынке:
- в банках: покупка – 41,25 гривны, продажа – по 41,80 гривны,
- на черном рынке: покупка – 41,50 гривны, продажа – по 41,50 гривны,
- в обменниках: покупка – по 40,85 гривны, продажа – по 41,60 гривны.
Какой курс евро на наличном рынке на этой неделе
Как спрогнозировал для 24 Канала банкир Тарас Лесовой, евро на наличном рынке и на межбанке будет на уровне 45,50 – 47 гривен за валюту.
Предыдущие недели на курсы валют вместе со стратегией НБУ будут влиять прежде всего экономические факторы.
Речь идет о развитии экспорта, развитие экономики, а также о наиболее мощных отраслях, которые создают ВВП страны – агросектор, строительство, военно-промышленный комплекс и тому подобное.