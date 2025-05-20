Курс евро снова лидирует: НБУ существенно повысил курс

За последние сутки европейская валюта выросла более чем на 40 копеек. Цена такими шагами приближается снова к отметке в 47 гривен. Доллар также прибавил в цене, но не так существенно.

Официальный курс валют

Как сообщает 24 Канал со ссылкой на данные НБУ, официальный курс доллара США торгуется по 41,57 гривны. То есть цена валюты выросла на 8 копеек против 19 мая. Официальный курс евро зато составляет 46,85 гривны. То есть цена выросла на 41 копейку.

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По состоянию на 21 мая курс НБУ будет такой:

доллар – 41,48 гривны,

евро – 46,65 гривны.

Курс доллара на наличном рынке

По состоянию на утро 20 мая курс доллара составляет на наличном рынке:

в банках: покупка – 41,25 гривны , продажа – по 41,80 гривны ,

, продажа – , на черном рынке: покупка – 41,50 гривны , продажа – по 41,50 гривны ,

, продажа – , в обменниках: покупка – по 40,85 гривны, продажа – по 41,60 гривны.

Какой курс евро на наличном рынке на этой неделе

Как спрогнозировал для 24 Канала банкир Тарас Лесовой, евро на наличном рынке и на межбанке будет на уровне 45,50 – 47 гривен за валюту.

Тарас Лесовой директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка Предыдущие недели на курсы валют вместе со стратегией НБУ будут влиять прежде всего экономические факторы.

Речь идет о развитии экспорта, развитие экономики, а также о наиболее мощных отраслях, которые создают ВВП страны – агросектор, строительство, военно-промышленный комплекс и тому подобное.