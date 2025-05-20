Офіційний курс валют

Як повідомляє 24 Канал з посиланням на дані НБУ, офіційний курс долара США торгується по 41,57 гривні. Тобто ціна валюти виросла на 8 копійок проти 19 травня. Офіційний курс євро натомість становить 46,85 гривні. Тобто ціна виросла на 41 копійку.

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Станом на 21 травня курс НБУ буде такий:

долар – 41,48 гривні,

євро – 46,65 гривні.

Курс долара на готівковому ринку

Станом на ранок 20 травня курс долара становить на готівковому ринку:

у банках: купівля – 41,25 гривні , продаж – по 41,80 гривні ,

, продаж – , на чорному ринку: купівля – 41,50 гривні , продаж – по 41,50 гривні ,

, продаж – , в обмінниках: купівля – по 40,85 гривні, продаж – по 41,60 гривні.

Який курс євро на готівковому ринку цього тижня

Як спрогнозував для 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий, євро на готівковому ринку та на міжбанку буде на рівні 45,50 – 47 гривень за валюту.

Тарас Лєсовий директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності Глобус Банку Попередні тижні на курси валют разом зі стратегією НБУ впливатимуть перш за все економічні чинники.

Йдеться про розвиток експорту, розвиток економіки, а також про найбільш потужні галузі, які створюють ВВП країни – агросектор, будівництво, військово-промисловий комплекс тощо.