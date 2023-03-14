С 40 до 38 гривен: как нацвалюта продолжает укрепляться

Только с начала года гривна укрепилась почти на 5%. Если еще в январе этого года доллар стоил примерно 40 гривен, то сейчас его можно приобрести немного больше, чем 38 гривен.

Что так повлияло на укрепление гривны

Из-за того, что на валютном рынке все еще сохраняется положительный сантимент, гривна продолжает укрепляться.

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Кроме того, на это влияет еще и то, что физические лица постепенно сокращают объемы покупки валюты. Это усилило нацвалюту в крупнейших розничных банках еще на 0,3%, до 37,9 – 38,8 гривны. То есть, по расчетам, с начала года курс гривны укрепился почти на 5%.

что еще неделю назад курс был

Важно то, что спред курсов, то есть разница между лучшими ценами купли и продажи в один и тот же момент времени, сузился на 5 копеек, до 93 копеек, путем курса продажи наличной валюты.

Продажа валюты и подготовка аграриев к весне

За 4 последних дня клиенты банков активно продавали валюту на межбанковском рынке. на 65 миллионов долларов больше, чем купили. А потому интервенции НБУ по продаже валюты незначительно сократились – до 280 миллионов долларов.

А потому интервенции НБУ по продаже валюты незначительно сократились – до 280 миллионов долларов. По данным от аналитиков, валютный рынок сейчас находится под положительным влиянием подготовки аграриев к весной. Также, на это повлияло и то, что ожидания населения и бизнеса по курсу улучшились.

Таким образом, укрепление наличной гривны уменьшает желание физлиц покупать валюту, в том числе для размещения на депозитах.

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Курс доллара в банках, обменниках и на черном рынке

Как рассказала 24 Каналу банкирша Анна Золотько в течение следующих 7 дней курс будет колебаться в диапазоне 38,2 – 38,9 гривны за доллар. Участнику наличного рынка постараются по крайней мере удержать курс вблизи новой равновесной отметки.