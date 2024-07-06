Гривна обесценилась: будет ли нацвалюта падать в дальнейшем

Недавно Нацбанк поднял официальный курс доллар до уровня 40,74 гривны. Поэтому гривна ослабилась в своих позициях. Кроме того, подешевела гривна и по отношению к евро. Несмотря на это, такой рост считают вполне нормальным.

Что будет с курсом гривны

Прогнозируется, что такая тенденция на рост валют будет незначительной и кратковременной. В то же время основными ее факторами являются внешнеэкономическая, политическая и военная ситуация в стране.

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Нацбанк впервые установил курс доллара 3 июля на уровне 40,74 гривны. По состоянию на 4 июля курс достиг 40,75 гривны.

Кроме того, выделяют еще такие факторы, как давление из-за сокращения экспорта и роста импорта, количество золотовалютных запасов и политику Нацбанка.

Как отмечает член совета Национального банка Василий Фурман, ближайшее время не прогнозируется значительное падение гривны.

Ничего кардинально не будет происходить. Если мы говорим об этом году, прогноз по гривне, он где-то такой, который мы сегодня видим,

– сказал Василий Фурман.

Фурман отметил, что если у украинцев есть деньги, то сейчас стоит инвестировать в военные облигации Украины и депозиты банков. Все потому, что банки покупают немало военных облигаций или кредитуют украинскую экономику, в том числе и ВПК. Таким образом украинцы могут сделать и собственный вклад в победу над врагом.