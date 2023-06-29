Гривна еще сильнее, чем была: каким будет курс доллара после войны

Аналитик прогнозирует, что после войны курс гривны либо укрепится, либо останется в стабильном состоянии. Все будет зависеть от международной поддержки.

Что будет с курсом гривны после войны

Экономист и финансовый аналитик Алексей Кущ спрогнозировал, что ситуация с гривной будет зависеть от международной поддержки, но пока ожидания утешительны.

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После завершения войны – это вообще такое экономическое фэнтези, что будет. То есть здесь такая сплошная футурология. Все зависит от формата завершения войны и формата восстановления. Если нам будут поступать значительные средства от наших западных партнеров на восстановление, и это будут действительно цифры, которые мы просим в Лугано или Лондоне, тогда гривна будет даже усиливаться, потому что будет очень сильный приток валюты в страну.

– объяснил он.

Если же формат поддержки будет покрывать только внутренние бюджетные дефициты, тогда гривна будет оставаться стабильной, но не будет такого существенного ее укрепления, добавил Алексей Кущ.

Курс доллара 29 июня

Курс доллара в банках несколько укрепился за последние сутки, примерно на 5 копеек. В настоящее время на черном рынке гривна продолжает тенденцию к укреплению.