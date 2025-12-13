Укр Рус
13 декабря, 14:00
7

Курс бил исторический рекорд․ Как прошла гривна 2025 год и ждать ли укрепления в 2026 году

Валерия Городинская
  • В 2025 году курс гривны колебался в пределах 40 – 42 гривен, в конце года превышая несколько показатель в 42 гривны.
  • На курс гривны влияли ожидания рынка, а также изменения в политике США, при этом Нацбанк поддерживал стабильность за счет резервов.

В течение 2025 года курс гривны в среднем колебался в диапазоне от 40 до 42 гривен, имея несколько пиковых взлетов цены в январе и в ноябре. Если сравнивать курс в начале года и в конце года, то гривна в определенной степени обесценилась, но такое проседание не является значительным. В 2026 году ожидается, что валюта будет зависеть от тех факторов, что в этом году – безопасностная и экономическая ситуации.

Экономист Ярослав Жалило в разговоре с 24 Каналом объяснил, что наибольшее влияние на курс гривны в 2025 году имели ожидания на рынке. Но по его словам, у Нацбанка было достаточно золотовалютных резервов, чтобы поддерживать колебания спроса валюты.

Таким образом, в первой половине года на рынке царила большая неопределенность, связанная с перспективами финансовой помощи Украине и ситуацией на фронте. Соответственно, спрос на валюту был активнее, и гривна временно проседала.

 

Ярослав Жалило

Заместитель директора Национального института стратегических исследований

Впрочем, все колебания оставались в пределах конъюнктуры: по расчетам, изменения курса составляли лишь несколько процентов. Например, колебания курса в течение года были в пределах 40 – 42 гривен за доллар, то есть примерно 2 гривны на 40, или плюс-минус 5%.

А если взглянуть на ситуацию в целом, добавляет Жалило, курс за год изменился довольно незначительно – даже меньше чем на 5%. А при этом уровень инфляции превышает 10%. Поэтому с учетом инфляционного тренда гривна даже немного укрепилась.

  • Кроме того, Жалило добавляет, что дополнительным фактором колебаний был доллар, который реагировал на изменения политики администрации США. Соответственно курс гривны менялся как встречный эффект от колебаний доллара и других валют.
  • А еще есть традиционные осенние колебания курса, и проседание гривны в этот период наблюдается много лет. Жалило заметил, что сейчас этот цикл завершается.

Обратите внимание! 26 ноября официальный курс доллара достиг исторического максимума и составил 42,40 гривны. До этого рекорд по стоимости был установлен в начале года, в январе, когда курс был на уровне 42,28 гривны.

По состоянию на 1 декабря 2024 года официальный курс доллара составлял 41,59 гривны, свидетельствуют данные НБУ. В течение того месяца валюта колебалась в цене, впрочем, к концу месяца резко потянулась вверх, что привело к резкой девальвации гривны – до почти 42 гривен за доллар.

  • Соответственно в январе 2025 года гривна еще больше обесценилась по отношению к доллару. Таким образом, доллар подорожал до исторического максимума, который составлял 42,28 гривны.
  • Но на этой отметке доллар долго не продержался и начал опускаться: 10 февраля цена уже составляла 41,47 гривны, а 10 марта – 41,21 гривны, при этом постоянно колеблясь то вверх, то вниз.
  • За весь последний год минимальный показатель курса зафиксирован в апреле – тогда валюта почти опустилась до отметки в 41 гривну.
  • В начале сентября, после того как на протяжении лета цена колебалась, диапазон стоимости официального курса доллара существенно опустился. В период с августа по начало октября цена была в пределах 41,20 – 41,41 50 гривны.
  • После этого валюта потянулась вверх и в конце октября достигла отметки в 42 гривны, а 26 ноября официальный курс доллара обновил исторический максимум – 42,40 гривны.
  • По состоянию на 1 декабря 2025 года цена опустилась до 42,26 гривны, а по состоянию на 4 декабря – 42,20 гривны.

 

Важно! По подсчетам в течение последнего года, с 1 декабря 2024 года по 1 декабря 2025 года гривна девальвировала по отношению к доллару на 70 копеек.

Жалило отмечает, что курс в 2026 году будет зависеть от многих факторов. Прежде всего, на начало года неопределенная ситуация с безопасностью и состояние энергетической инфраструктуры после атак России.

Конец года традиционно характеризуется активностью на наличном рынке из-за закупок и выплат гражданам, одновременно растет предложение доллара. Первые два месяца нового года всегда остаются периодом высокой неопределенности: запускается новый бюджет, еще не поступили налоговые платежи, а ожидания неопределенности влияют на рынок.

Возможны колебания и даже ослабление гривны по сравнению с началом декабря, однако следующий цикл укрепления валюты ожидается где-то в конце февраля – начале марта,
– говорит экономист Ярослав Жалило.

Напоминаем, что в бюджете на 2025 год прогнозируемый курс закладывали на уровне 45 гривен за доллар, что значительно отличалось от реального. Поэтому этот показатель служит лишь расчетной величиной для планирования поступлений, связанных с валютой.

  • В то же время еще раньше в комментарии 24 Канала экономист Борис Кушнирук спрогнозировал, что гривна в дальнейшем будет обесцениваться, ведь Украина имеет большой торговый дефицит. Кроме того, только от решений НБУ будет зависеть, пересечет ли курс до конца года отметку в 43 гривны.
  • А финансовый аналитик Александр Паращий подтвердил в комментарии 24 Канала, что курс на уровне 43 гривны довольно вероятен до конца этого года.

  • По расчетам нардепа из "Голоса" Ярослава Железняка, в 2026 году в бюджет заложили курс на уровне 45,6 гривны. Из-за того, что прямого упоминания, какой ожидается курс в документе нет, его можно посчитать в соответствии с планами по привлечению международной помощи.

  • Но в приложении к законопроекту, что называется "Прогнозируемый расчет ввозной пошлины на 2026 год", прогнозируемый курс доллара рассчитан на уровне 45,7 гривны, что несколько дороже, чем предыдущий расчет.

  • Бизнес же вообще ожидает, что курс будет по 46 гривен, хотя в Бюджетной декларации на 2026 – 2028 годы прогноз для курса по 44,70 гривны, а на конец периода – по 44,80 гривны.