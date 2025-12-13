Курс бил исторический рекорд․ Как прошла гривна 2025 год и ждать ли укрепления в 2026 году

В течение 2025 года курс гривны в среднем колебался в диапазоне от 40 до 42 гривен, имея несколько пиковых взлетов цены в январе и в ноябре. Если сравнивать курс в начале года и в конце года, то гривна в определенной степени обесценилась, но такое проседание не является значительным. В 2026 году ожидается, что валюта будет зависеть от тех факторов, что в этом году – безопасностная и экономическая ситуации.

Что влияло на курс гривны в течение 2025 года?

Экономист Ярослав Жалило в разговоре с 24 Каналом объяснил, что наибольшее влияние на курс гривны в 2025 году имели ожидания на рынке. Но по его словам, у Нацбанка было достаточно золотовалютных резервов, чтобы поддерживать колебания спроса валюты.

Таким образом, в первой половине года на рынке царила большая неопределенность, связанная с перспективами финансовой помощи Украине и ситуацией на фронте. Соответственно, спрос на валюту был активнее, и гривна временно проседала.

Ярослав Жалило Заместитель директора Национального института стратегических исследований Впрочем, все колебания оставались в пределах конъюнктуры: по расчетам, изменения курса составляли лишь несколько процентов. Например, колебания курса в течение года были в пределах 40 – 42 гривен за доллар, то есть примерно 2 гривны на 40, или плюс-минус 5%.

А если взглянуть на ситуацию в целом, добавляет Жалило, курс за год изменился довольно незначительно – даже меньше чем на 5%. А при этом уровень инфляции превышает 10%. Поэтому с учетом инфляционного тренда гривна даже немного укрепилась.

Кроме того, Жалило добавляет, что дополнительным фактором колебаний был доллар, который реагировал на изменения политики администрации США. Соответственно курс гривны менялся как встречный эффект от колебаний доллара и других валют.

А еще есть традиционные осенние колебания курса, и проседание гривны в этот период наблюдается много лет. Жалило заметил, что сейчас этот цикл завершается.

Обратите внимание! 26 ноября официальный курс доллара достиг исторического максимума и составил 42,40 гривны. До этого рекорд по стоимости был установлен в начале года, в январе, когда курс был на уровне 42,28 гривны.

Какова динамика курса за последний год?

По состоянию на 1 декабря 2024 года официальный курс доллара составлял 41,59 гривны, свидетельствуют данные НБУ. В течение того месяца валюта колебалась в цене, впрочем, к концу месяца резко потянулась вверх, что привело к резкой девальвации гривны – до почти 42 гривен за доллар.

Соответственно в январе 2025 года гривна еще больше обесценилась по отношению к доллару. Таким образом, доллар подорожал до исторического максимума, который составлял 42,28 гривны.

Но на этой отметке доллар долго не продержался и начал опускаться: 10 февраля цена уже составляла 41,47 гривны, а 10 марта – 41,21 гривны, при этом постоянно колеблясь то вверх, то вниз.

За весь последний год минимальный показатель курса зафиксирован в апреле – тогда валюта почти опустилась до отметки в 41 гривну.

В начале сентября, после того как на протяжении лета цена колебалась, диапазон стоимости официального курса доллара существенно опустился. В период с августа по начало октября цена была в пределах 41,20 – 41,41 50 гривны.

После этого валюта потянулась вверх и в конце октября достигла отметки в 42 гривны, а 26 ноября официальный курс доллара обновил исторический максимум – 42,40 гривны.

По состоянию на 1 декабря 2025 года цена опустилась до 42,26 гривны, а по состоянию на 4 декабря – 42,20 гривны.

Важно! По подсчетам в течение последнего года, с 1 декабря 2024 года по 1 декабря 2025 года гривна девальвировала по отношению к доллару на 70 копеек.

Что будет с курсом в 2026 году?

Жалило отмечает, что курс в 2026 году будет зависеть от многих факторов. Прежде всего, на начало года неопределенная ситуация с безопасностью и состояние энергетической инфраструктуры после атак России.

Конец года традиционно характеризуется активностью на наличном рынке из-за закупок и выплат гражданам, одновременно растет предложение доллара. Первые два месяца нового года всегда остаются периодом высокой неопределенности: запускается новый бюджет, еще не поступили налоговые платежи, а ожидания неопределенности влияют на рынок.

Возможны колебания и даже ослабление гривны по сравнению с началом декабря, однако следующий цикл укрепления валюты ожидается где-то в конце февраля – начале марта,

– говорит экономист Ярослав Жалило.

Напоминаем, что в бюджете на 2025 год прогнозируемый курс закладывали на уровне 45 гривен за доллар, что значительно отличалось от реального. Поэтому этот показатель служит лишь расчетной величиной для планирования поступлений, связанных с валютой.

В то же время еще раньше в комментарии 24 Канала экономист Борис Кушнирук спрогнозировал, что гривна в дальнейшем будет обесцениваться, ведь Украина имеет большой торговый дефицит. Кроме того, только от решений НБУ будет зависеть, пересечет ли курс до конца года отметку в 43 гривны.

