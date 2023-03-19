Эксперты прогнозируют неизбежное падение гривны: когда это произойдет

С начала года курс гривны по отношению к доллару сильно изменился. Если в январе стоимость доллара не опускалась ниже 40 гривен, то уже в конце февраля – начале марта курс составляет 38,7 гривны.

Почему гривна окрепла

Как сообщают в НБУ, гривна по отношению к доллару с начала года укрепилась почти на 5%. То есть ситуация на наличном рынке развивается положительно.

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Причинами укрепления гривни, по словам члена Совета НБУ Василия Фурмана, являются:

Население перестало давить на рынок. Это потому, что получено больше доходов в конце прошлого года. В феврале 2023 года украинцы сократили покупку валюты на 59,2 миллиона долларов по сравнению с январем.

Уменьшился спрос на наличную валюту. Украинцы стали чаще конвертировать гривневые вклады в доллары для размещения на депозитах.

Влияние сезонного фактора, ведь в конце зимы и начале весны предложение доллара на рынке обычно увеличивается благодаря аграриям, которые закупают горючее и посевные материалы.

Нацбанк в 2023 г. повысил нормативы обязательного резервирования банками. Соответственно, это побудило увеличить ставки по депозитам в гривне.

Повышаются еще и ставки по гривневым ОВГЗ. Максимальная доходность этого инструмента составляет 19,75% годовых.

Не менее важными факторами является успешное выполнение мониторинговой программы МВФ и новая кредитная программа.

Ожидать ли резкого изменения курса

По словам руководителя службы продаж казначейских продуктов "Банк Авангард" Юрия Крохмаля, сейчас резкой смены курса не ожидается. Соответственно, официальный курс доллара составит 36,6 гривны и по нему НБУ будет покупать и продавать валюту на межбанке.

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Однако в конце года возможно ослабление гривны в пределах 10%. Все потому, что в госбюджете 2023 года курс заложенв среднем за год.

Но это не значит, что динамика курса наличного рынка будет такой же, как и межбанковского. Поскольку наличный курс будет зависеть от достаточного предложения именно наличной валюты, точно прогнозировать невозможно,

– говорит Юрий.

Кроме того, дальнейшая ситуация с преобладанием предложения наличных на рынке и вероятной отмены НБУ определенных ограничений решат сравниться ли наличный курс с межбанковским.