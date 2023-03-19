Чому гривня зміцніла

Як повідомляють в НБУ, гривня відносно до долара з початку року укріпилася на майже 5%. Тобто ситуація на готівковому ринку розвивається позитивно.

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Причинами зміцнення гривні, за словами члена Ради НБУ Василя Фурмана, є:

Населення припинило тиснути на ринок. Це через те, що отримано більше доходів наприкінці минулого року. Відтак у лютому 2023 року українці скоротили купівлю валюти на 59,2 мільйона доларів порівняно з січнем.

Зменшився попит на готівкову валюту. Українці почали частіше конвертувати гривневі вклади в доларові для розміщення на депозитах.

Вплив сезонного фактора, адже наприкінці зими та на початку весни пропозиція долара на ринку зазвичай збільшується завдяки аграріям, які закуповують пальне та посівні матеріали.

Нацбанк у 2023 році підвищив нормативи обов'язкового резервування банками. Відповідно, це спонукало збільшити ставки за депозитами у гривні.

Підвищуються ще й ставки за гривневими ОВДП. Максимальна прибутковість цього інструменту становить вже 19,75% річних.

Не менш важливими факторами є успішне виконання моніторингової програми з МВФ та нова кредитна програма.

Чи очікувати різкої зміни курсу

За словами керівника служби продажу казначейських продуктів "Банк Авангард" Юрія Крохмаля, зараз різкої зміни курсу не очікується. Відповідно, офіційний курс долара складатиме 36,6 гривні й по ньому НБУ купуватиме та продаватиме валюту на міжбанку.

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Однак наприкінці року можливе послаблення гривні в межах 10%. Все через те, що в держбюджеті 2023 року курс закладений на рівні 42,2 гривні за долар у середньому за рік.

Але це не означає, що динаміка курсу готівкового ринку буде такою самою, як і міжбанківського. Оскільки готівковий курс залежатиме від достатньої пропозиції саме готівкової валюти, що точно прогнозувати неможливо,

– каже Юрій.

Крім того, подальша ситуація із переважання пропозиції готівки на ринку й імовірне скасування НБУ певних обмежень вирішать чи порівняється готівковий курс із міжбанківським.