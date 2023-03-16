Курс долара наприкінці 2023 року: чого чекати

Експерти різних організацій під час дискусії, організованої Центром економічної стратегії (CES), розповіли, що курс наприкінці 2023 року може як і впасти у ціні й становити 36,6 гривні, так і сягнути 45 гривень.

Цікаво Уряд скасував кредити під 0% для бізнесу за програмою "5-7-9%"

За прогнозами Concorde Capital — долар може становити 36,6 гривні. Це, до речі, найоптимістичніший прогноз;

Oxford Economics — найімовірніше вартість одного долара буде 39 гривень;

Як повідомляють ICU — долар може коштувати 40,2 гривні;

Водночас Dragon Capital прогнозують 43 гривні;

IER/GET — 42 гривні;

Sense Bank — 43 гривні;

Morgan Stanley — 45 гривні. Це найпесимістичніший прогноз;

Зверніть увагу, що в бюджеті України на 2023 рік курс закладений на рівні 42,2 гривні за долар.

Що буде з курсом цього тижня

У коментарі 24 Каналу банкірка Анна Золотько каже, що протягом цього тижня курс коливатиметься в діапазоні 38,2 – 38,9 гривні за долар. А банкір Герман Марченко зауважив, що скоріш за все у найближчі 2 – 3 тижні курсовий коридор збережеться у своїх нових межах.

Дивіть також Курс відбився від рівнів, але це не розвертання, – експерт про ситуацію із доларом