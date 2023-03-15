Що зараз відбувається із курсом на ринку

Як розповів 24 Каналу дилер департаменту глобальних ринків ОТП Банку Антон Курінний, курс наразі відбився від рівнів 38,40 – 38,50 гривні за долар. Однак сказати, що це розвертання – зарано.

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Антон Курінний Дилер департаменту глобальних ринків ОТП Банку Нині ринок торгує в доволі вузькому діапазоні. Хоча новини зі США та Західної Європи про "банківські проблеми" можуть вплинуть і на готівковий курс долара США проти гривні.

Нагадуємо, що наприкінці лютого курс долара різко почав падати як в обмінниках, так і у касах банків. Банкіри такий спад пояснювали тим, що на валютному ринку забагато долара: пропозиція на 5 – 7% перевищувала попит.

Долар почав дорожчати

Станом на 15 березня американська валюта подорожчала в обмінниках та на чорному ринку. Однак зростання ціни несуттєве – всього від 2 до 10 копійок. Цікаво, що експерти раніше не виключали того, що коливання можуть бути в розмірі 0,3 – 0,5 гривні.

Як розповідає банкір Герман Марченко у найближчі 2 – 3 тижні нам не варто чекати різких змін щодо курсу. Адже курсовий коридор збережеться у своїх нових межах.

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