Что сейчас происходит с курсом на рынке

Как рассказал 24 Каналу дилер департамента глобальных рынков ОТП Банка Антон Куренной, курс отразился от уровней 38,40 – 38,50 гривны за доллар. Однако сказать, что это развертывание – рано.

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Антон Куренной Дилер департамента глобальных рынков ОТП Банка В настоящее время рынок торгует в достаточно узком диапазоне. Хотя новости из США и Западной Европы о "банковских проблемах" могут повлиять и на наличный курс доллара США в отношении гривны.

Напомним, что в конце февраля курс доллара резко начал падать как в обменниках, так и в кассах банков. Банкиры такой спад объясняли тем, что на валютном рынке слишком много доллара: предложение на 5–7% превышало спрос.

Доллар начал дорожать

По состоянию на 15 марта американская валюта подорожала в обменниках и черном рынке. Однако рост цены несущественный – всего от 2 до 10 копеек. Интересно, что эксперты ранее не исключали, что колебания могут быть в размере 0,3–0,5 гривны.

Как рассказывает банкир Герман Марченко, в ближайшие 2–3 недели, нам не стоит ожидать резких изменений по курсу. Ведь курсовой коридор сохранится в новых пределах.

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