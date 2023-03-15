Чого чекати від курсу цього тижня
У коментарі 24 Каналу банкір Герман Марченко зауважив, що скоріш за все у найближчі 2 – 3 тижні курсовий коридор збережеться у своїх нових межах, що неодмінно позитивно позначиться на економічному розвитку країни вже у квітні – травні 2023 року.
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Можна сказати, що наразі готівковий курс є оптимальним в умовах війни. І найголовніше: це позитивне свідчення стабілізації економіки країни після виснажливого зимового періоду.
Інша банкірка Анна Золотько відмітила, що населення стало набагато менше купувати валюту. Так, наприклад, у період з 9 по 10 березня денний обсяг купівлі готівкової валюти скоротився до 50 мільйонів доларів, що на 8 – 9 мільйонів доларів менше за середні показники у ці дні від початку року.
Вартість долара на готівковому ринку продовжить тягнутися до курсу продажу американської валюти із розміщенням на тримісячному депозиті. Тож, на мою думку, протягом наступних 7 днів курс коливатиметься в діапазоні 38,2 – 38,9 гривні за долар.
До слова, Герман Марченко прогнозує, що цього тижня готівковий курс перебуватиме в межах 38 – 39 гривень за долар.
Який сьогодні курс долара на готівковому ринку
- 15 березня готівковий долар в банках можна продати в середньому за 38,10 гривні (-7 копійок), а купити за 38,65 гривні (-2 копійки).
- В обмінниках купують долар США в середньому за 38,32 гривні (+2 копійки), а продають – за 38,70 гривні (+10 копійок).
- На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 38,51 гривні (+6 копійок), а продаж – 38,60 гривні (+5 копійок).