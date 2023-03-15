Чего ждать от курса этой недели

В комментарии 24 Каналу банкир Герман Марченко отметил, что, скорее всего, в ближайшие 2 – 3 недели курсовой коридор сохранится в своих новых пределах, что непременно положительно скажется на экономическом развитии страны уже в апреле – мае 2023 года.

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Герман Марченко Директор департамента казначейства Акционерного общества "КОМИНБАНК" (COMINBANK) Можно сказать, что наличный курс является оптимальным в условиях войны. И самое главное: это положительное свидетельство стабилизации экономики страны после изнурительного зимнего периода.

Другая банкирша Анна Золотько отметила, что население стало гораздо меньше покупать валюту. Так, например, в период с 9 по 10 марта дневной объем покупки наличной валюты сократился до 50 миллионов долларов, что на 8 – 9 миллионов долларов меньше средних показателей в эти дни с начала года.

Анна Золотько Директор департамента казначейских операций Юнекс Банка Стоимость доллара на наличном рынке продолжит тянуться к курсу продаж американской валюты с размещением на трехмесячном депозите. Поэтому, на мой взгляд, в течение следующих 7 дней курс будет колебаться в диапазоне 38,2 – 38,9 гривны за доллар.

К слову, Герман Марченко прогнозирует, что на этой неделе наличный курс будет находиться в пределах 38-39 гривен за доллар.

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