Доллар в конце 2023 года: каким будет курс на зимние праздники

Ожидается, что курс гривны перед зимними праздниками может ослабнуть, а значит, доллар вероятно вырастет. Впрочем, не стоит ожидать существенных изменений.

Будет ли курс гривны дешеветь

Как рассказывает 24 Каналу эксперт Данило Монин, гривну может ожидать девальвация. Это может произойти в конце 2023 года.

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По его словам, конец года – это всегда повышенные расходы бюджета. Кроме того, деньги идут отчасти на покупку валюты.

Даниил Монин Экономический эксперт Можно предположить, что гривну может ожидать небольшая девальвация.

Что такое девальвация Это официальное снижение курса нацвалюты в отношении иностранных валют, таких как доллар, евро и т.д.

Монин рассказывает, что Нацбанк готов тратить валюту под финансовую помощь, поэтому девальвация будет несущественной, а курс вряд ли опустится ниже 37,5 гривны.

Почему поведение НБУ желает лучшего

Продажа валюты может немного возрасти до новогодних праздников, ведь часть сбережений населения будет израсходована на подготовку. Впрочем, это вряд ли сильно повлияет на курс.

Даниил Монин критикует поведение регулятора. Он отмечает, что курсообразование сейчас – это чистое желание Национального банка. А с запуском плавающего курса его поведение нелогично.

При дефиците валюты в 3,3 миллиарда долларов нужно иметь несколько иную логику,

– говорит он.

Эксперт объясняет, что с дефицитом торговли в 37–39 миллиардов долларов валюту ждет только девальвация.

Курс валют 17 ноября

В банках: по данным "Минфина" покупка наличного доллара составляет в среднем 37,4 гривны, а продажа – 37,89 гривны. Что касается евро, то покупка в среднем производится за 40,22 гривны, а продажа – в среднем за 40,85 гривны.

по данным "Минфина" покупка наличного доллара составляет в среднем 37,4 гривны, а продажа – 37,89 гривны. Что касается евро, то покупка в среднем производится за 40,22 гривны, а продажа – в среднем за 40,85 гривны. Курс в обменниках: покупка в среднем на уровне 37,41 гривны, а продажа – 37,87 гривны, по данным finance.ua. Евро колеблется на уровне: покупка – 40,42 гривны, а продажа – 40,92 гривны.

покупка в среднем на уровне 37,41 гривны, а продажа – 37,87 гривны, по данным finance.ua. Евро колеблется на уровне: покупка – 40,42 гривны, а продажа – 40,92 гривны. На черном рынке: покупка доллара в среднем на уровне 37,7 гривны, а продажа – 37,78 гривны. Евро покупают за 40,6 гривны, а продают за 40,8 гривны.