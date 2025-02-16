Доллар на пороге 42 гривен: что будет с курсом на следующей неделе

Ситуация на валютном рынке будет стабильной, ведь НБУ будет держать под наблюдением рынок. Поэтому спрос и предложение должны оставаться сбалансированными. Доллар может максимум достичь до 42,30 гривны.

По сколько будет доллар

Как рассказал 24 Каналу банкир Тарас Лесовой, на сегодня курсовые показатели несущественно меняются. Прежде всего это потому, что были введены меры по укреплению гривны, например повышение учетной ставки до 14,5%.

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Таким образом, прогноз с 17 по 23 февраля предусматривает, что максимальный показатель, которого может достичь доллар на наличном рынке и межбанке – более 42 гривны.

На межбанке – 41,80 – 42,20 гривны за доллар,

– 41,80 – 42,20 гривны за доллар, На наличном рынке – 41,80 – 42,30 гривны за доллар.

Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства Глобус Банка Нацбанк, по-прежнему, будет проводить весьма эффективную политику и держать валютный рынок “под наблюдением”, что фактически нивелирует любые признаки "воспаления": спрос и предложение останутся уравновешенными, а затем, ожидается, что курсовые изменения будут несущественными.

В то же время Лесовой напоминает, что для украинских граждан есть немало альтернатив по сохранению активов, и это не только доллары. В первую очередь речь идет о процентных ставках по гривневым депозитам.

Заметьте! Держание долларов под "подушкой" не всегда выгодно, ведь в 2025 году инфляция в США составит ориентировочно 2,5%. То есть их покупательная способность будет медленно уменьшаться.