После существенного роста доллар дешевеет: какой курс установил Нацбанк сегодня

Доллар за последние сутки упал в цене. Валюта опустилась ниже, чем 39,20 гривны. Завтра ожидается, что цена снова опустится. В то же время курс евро почти остался без изменений.

Официальный курс 4 апреля

По данным Нацбанка, официальный курс составляет 39,19 гривны за доллар. Стоимость доллара упала на 13 копеек против 3 апреля.

Читайте также Топливный рынок обречен: в России начались серьезные проблемы с бензином

Что касается евро, то на сегодня его цена составляла 42,26 гривны, что на 1 копейку меньше, чем вчера.

Какой будет официальный курс доллара и евро 5 апреля:

доллар – 39,02 гривны,

евро – 42,34 гривны.

Курс на наличном рынке

На утро 4 апреля курс доллара такой:

В банках покупка составляет 39,10 гривны, а продажа – 39,55 гривны.

покупка составляет а продажа – В обменниках : покупка – на уровне 38,75 гривны , а продажа – 39,51 гривны.

: покупка – на уровне , а продажа – На черном рынке: покупка – 39,35 гривны, а продажа – 39,45 гривны.

Сколько стоить доллар

Банкир Тарас Лесовой для 24 Канала рассказал, что на следующей неделе могут произойти некоторые изменения относительно валют. Речь идет о том, что курсы валют могут попеременно расти и снижаться.

Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства Глобус Банка Вряд ли какие-либо изменения курсов выйдут за пределы валютных коридоров, что также можно считать положительным признаком "здорового" рынка.

По его прогнозам курсы могут находиться в таких диапазонах:

39 – 40 гривен за доллар и 42 – 43,43 5 гривны за евро на межбанке,

39 – 40 гривен за доллар и 41 – 43,5 гривны за евро на наличном рынке,

Кроме того, основные показатели валютного рынка будут такими:

Текущие курсовые изменения на межбанке не превысят до 0,2 гривны, в комбанках – до 0,3 – 0,5 гривны, в обменных пунктах до 0,5 гривны.

Разница между курсами покупки и продажи составит до 0,05 гривны за доллар, до 0,1 гривны за евро (на межбанке), до 0,5 – 0,6 гривны за доллар, до 0,8 – 1 гривны за евро (курсы коммерческих банков), до 0,6 – 1 гривны за доллар, до 1 – 1,3 гривны за евро (курсы обменных пунктов).

Час – це гроші. Тому не витрачайте його в очікуванні та поповнюйте свій баланс за лічені хвилини з. Криптобіржа подбала, щоб процедура переказу була швидкою та безпечною, а платежі можна було комфортно зробити не лише в межах України, але й з будь-якої точки світу. Оцініть й ви цю опцію у декілька клаців.