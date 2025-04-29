Официальный курс стабилен, но с нюансами: доллар и евро изменились на копейку

За последние сутки американская валюта подешевела, но всего на одну копейку. Европейская валюта подорожала, но опять же – на одну копейку. В то же время в последний день апреля НБУ опустит обе валюты в цене.

Официальный курс валют

Как сообщает 24 Канал со ссылкой на данные НБУ, официальный курс доллара США торгуется по 41,74 гривны. То есть цена валюты упала на 1 копейку против 28 апреля. Официальный курс евро зато составляет 47,39 гривны. То есть цена выросла на 1 копейку.

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По состоянию на 30 апреля курс НБУ будет такой:

доллар – 41,56 гривны,

евро – 47,28 гривны.

Курс доллара на наличном рынке

По состоянию на утро 29 апреля курс доллара на наличном рынке составлял:

в банках: покупка – 41,30 гривны , продажа – по 41,95 гривны ,

, продажа – , на черном рынке: покупка – 41,60 гривны , продажа – по 41,56 гривны ,

, продажа – , в обменниках: покупка – по 40,69 гривны, продажа – по 41,64 гривны.

Перейдет ли Украина на евро

Финансовый аналитик Андрей Шевчишин говорит для 24 Канала, что дорогой курс евро на украинском рынке валют является компенсатором, потому что Европа стала главным партнером Украины, и теперь все договоры проводятся в европейской валюте.

Андрей Шевчишин Финансовый аналитик, член Украинского общества финансовых аналитиков Заложенный в бюджет курс доллара по 45 гривен компенсируется 47 гривнами за евро.

А экономист Олег Гетман в разговоре с 24 Каналом заметил, что НБУ уже давно планирует привязать гривну к евро.

Олег Гетман Координатор экспертных групп Экономической экспертной платформы Это произойдет в течение 3 – 5 лет, потому что Украина направляется в Евросоюз, поэтому нашей основной валютой будет евро и ее объемы увеличиваются в нашей внешней торговле

Таким образом, курс доллара в Украине будет определяться по кросс-курсу через евро.