За выходные подешевел: официальный курс снова "тает"

В течение выходных официальный курс доллара опустился снова в цене. Теперь он составляет менее 36,2 гривны за доллар. Впрочем, ситуация с курсом евро противоположная.

Каков официальный курс 6 ноября

За данным Нацбанка, официальный курс 6 ноября составлял 36,17 гривны за доллар. За выходные официальный доллар опустился в цене на 9 копеек.

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Что касается евро, то официальный курс составляет 38,72 гривны. Стоимость по сравнению с прошлой неделей выросла на 5 копеек.

Каким будет официальный курс доллара и евро 7 ноября:

Доллар – 36,04 гривны,

Евро – 38,72 гривны.

Курс доллара на наличном рынке

По состоянию на утро 6 ноября доллар продолжал дешеветь в банках и обменниках.

в банках покупка составляет 37,4 гривны, а продажа – 37,89 гривны.

покупка составляет 37,4 гривны, а продажа – 37,89 гривны. В обменниках стоимость на уровне: покупка – на уровне 37,28 гривны, а продажа – 37,76 гривны.

стоимость на уровне: покупка – на уровне 37,28 гривны, а продажа – 37,76 гривны. На черном рынке: покупка – на уровне 37,63 гривны, а продажа – 37,75 гривны.

Что будет с долларом в конце осени

Банкирша Анна Золотько в комментарии 24 Каналу рассказала, что за прошлую неделю гривна в наличном сегменте укрепилась на 10 – 15 копеек.

Анна Золотько Директор департамента казначейских операций Юнекс Банка В безналичном сегменте, несмотря на ситуативный рост спроса со стороны населения, в целом объем предложения иностранной валюты увеличился. Следовательно, объем интервенций НБУ по сравнению с прошлой неделей сократился на 113 миллионов долларов, то есть составил 563 миллиона долларов.

А котировки на ВРУ в течение недели демонстрировали тенденцию постепенного укрепления национальной валюты.

Поэтому, по мнению Золотько, в течение недели доллар будет в пределах 37,5 – 37,9 гривны за доллар.

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