За выходные подешевел: официальный курс снова "тает"
В течение выходных официальный курс доллара опустился снова в цене. Теперь он составляет менее 36,2 гривны за доллар. Впрочем, ситуация с курсом евро противоположная.
Каков официальный курс 6 ноября
За данным Нацбанка, официальный курс 6 ноября составлял 36,17 гривны за доллар. За выходные официальный доллар опустился в цене на 9 копеек.
Читайте также Курса по 36,6 гривны уже не будет: чего ждать от доллара
Что касается евро, то официальный курс составляет 38,72 гривны. Стоимость по сравнению с прошлой неделей выросла на 5 копеек.
Каким будет официальный курс доллара и евро 7 ноября:
- Доллар – 36,04 гривны,
- Евро – 38,72 гривны.
Курс доллара на наличном рынке
По состоянию на утро 6 ноября доллар продолжал дешеветь в банках и обменниках.
- в банках покупка составляет 37,4 гривны, а продажа – 37,89 гривны.
- В обменниках стоимость на уровне: покупка – на уровне 37,28 гривны, а продажа – 37,76 гривны.
- На черном рынке: покупка – на уровне 37,63 гривны, а продажа – 37,75 гривны.
Что будет с долларом в конце осени
Банкирша Анна Золотько в комментарии 24 Каналу рассказала, что за прошлую неделю гривна в наличном сегменте укрепилась на 10 – 15 копеек.
В безналичном сегменте, несмотря на ситуативный рост спроса со стороны населения, в целом объем предложения иностранной валюты увеличился. Следовательно, объем интервенций НБУ по сравнению с прошлой неделей сократился на 113 миллионов долларов, то есть составил 563 миллиона долларов.
А котировки на ВРУ в течение недели демонстрировали тенденцию постепенного укрепления национальной валюты.
Поэтому, по мнению Золотько, в течение недели доллар будет в пределах 37,5 – 37,9 гривны за доллар.Время – это деньги. Поэтому не тратьте его в ожидании и пополняйте свой баланс за считанные минуты WhiteBIT. Криптобиржа позаботилась о том, чтобы процедура перевода была быстрой и безопасной, а платежи можно было комфортно сделать не только в пределах Украины, но и с любой точки мира. Оцените и вы эту опцию в несколько щелчков.