Доллар немного упал, а евро подорожало: какие курсы установил НБУ

На сегодня, 8 февраля, Нацбанк опустил курс официального доллара, но спад не резкий. В то же время курс евро вырос более чем на 11 копеек. На завтра планируется, что курсы валют изменятся снова, но несущественно.

Официальный курс 8 февраля

По данным Нацбанка, официальный курс 8 февраля достиг 37,59 гривны за доллар. Стоимость упала на 3 копейки против 7 февраля.

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Что касается евро, то на сегодня цена достигла 40,50 гривны, что на 11 копеек больше, чем было вчера.

Каким будет официальный курс доллара и евро 9 февраля:

Доллар – 37,57 гривны,

Евро – 40,41 гривны.

Курс на наличном рынке

По состоянию на утро 8 февраля доллар составляет:

В банках покупка составляет 37,60 гривны, а продажа – 38,05 гривны.

покупка составляет а продажа – В обменниках : покупка – на уровне 37,37 гривны , а продажа – 38,22 гривны.

: покупка – на уровне , а продажа – На черном рынке: покупка – 37,95 гривны, а продажа – 38,03 гривны.

Что будет с курсом на следующей неделе

В комментарии 24 Канала банкир Тарас Лесовой сообщил, что планы НБУ по сдерживанию чрезмерного спроса на межбанке на следующей неделе будут влиять на ситуацию на валютном рынке. На такие нужды придется потратить из бюджета 2,5 – 3 миллиарда долларов в месяц.

Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства Глобус Банка Так же как и в течение всего периода действия режима "управляемой гибкости", формирование курсов на наличном рынке будет зависеть от курсов межбанка. Кроме того, в течение недели на рынке возможны частые и разносторонние курсовые колебания. По большому счету рынок уже приспособился к такому явлению.

Лесовой прогнозирует, что на следующей неделе люфт валютных изменений на межбанке будет на уровне 37,5 – 38,5 гривны за доллар и 40 – 42 гривен за евро, а на наличном рынке 37,8 – 39 гривен за доллар и 41 – 43 гривен за евро.