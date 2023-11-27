И снова резко вверх: что происходит с официальным курсом доллара
По состоянию на сегодняшний день официальный курс доллара почти остается на том уровне, что и на прошлой неделе. Впрочем, на 28 ноября Нацбанк резко повысит доллар в цене. Это будет касаться и курса евро.
Официальный курс 27 ноября
За данным Нацбанка, официальный курс 27 ноября составил 36,04 гривны за доллар. Стоимость доллара немного изменилась за выходные. Валюта подорожала на 3 копейки по сравнению с пятницей на прошлой неделе.
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Что касается евро, то курс валюты подорожал. На сегодняшний день цена уже 39,35 гривны, что на 8 копеек больше, чем на прошлой неделе.
Каким будет официальный курс доллара и евро 28 ноября:
- Доллар – 36,21 гривны,
- Евро – 39,65 гривны.
Курс на наличном рынке
По состоянию на утро 27 ноября доллар продолжал дешеветь в банках и обменниках.
- в банках покупка составляет 37,25 гривны, а продажа – 37,75 гривны.
- В обменниках: покупка – на уровне 37,41 гривны, а продажа – 37,75 гривны.
- На черном рынке: покупка – 37,5 гривны, а продажа – 37,6 гривны.
Курс в декабре
Банкирша Анна Золотько рассказала 24 Канала, что на прошлой неделе в понедельник и вторник курс продажи доллара пытался преодолеть отметку в 37,8 гривны за доллар. А в конце недели валюта опустилась до 37,5 – 37,55 гривны.
Такая курсовая динамика объясняется понижением спроса на покупку валюты со стороны населения.
По словам Золотько, на этой неделе ожидается ослабление тренда по укреплению гривни из-за умеренного роста спроса на иностранную валюту со стороны населения в переходную дату.
На мой взгляд, в ближайшие 7 дней колебания будут в пределах диапазона 37,3 – 37,8 гривны за доллар,
– говорит эксперт.
Следовательно, массированные выплаты зарплат украинцам традиционно усиливают спрос и способны вызвать ощутимые волны курсовых колебаний.