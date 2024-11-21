Курсы от НБУ: валюты падают в цене

За последние сутки доллар и евро потеряли свои позиции и опустились в среднем на 8 – 13 копеек. В то же время в последний рабочий день недели НБУ не планирует существенно менять курсы валют.

Официальный курс валют

Как сообщает 24 Канал со ссылкой на данные НБУ, официальный курс доллара торгуется по 41,25 гривны. То есть цена валюты упала на 8 копеек против 20 ноября. Официальный курс евро зато составляет 43,56 гривны. То есть, цена упала на 13 копеек.

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WhiteBIT зберігає 96% цифрових активів на холодних гаманцях. Криптобіржа також використовує Web Application Firewall (WAF) для виявлення та блокування хакерських атак.

По состоянию на 22 ноября курс НБУ будет такой:

доллар – 41,28 гривны,

евро – 43,46 гривны.

Курс доллара на наличном рынке

По состоянию на утро 21 ноября курс доллара на наличном рынке составлял:

В банках: покупка – 41,15 гривны, продажа – по 41,65 гривны,

покупка – продажа – На черном рынке: покупка – 41,62 гривны, продажа – по 41,62 гривны,

покупка – продажа – В обменниках: покупка – 40,96 гривны, продажа – 41,72 гривны.

Какие курсы прогнозирует валютный эксперт

Для 24 Канала банкир Тарас Лесовой рассказал, что действие режима управляемой гибкости исключает стремительные изменения курса на рынке. И это независимо, связаны ли колебания с текущими экономически-военными обстоятельствами, или с ажиотажным спросом.

Со следующей недели в Украине стартует сезон скидок, акций и бонусов к грядущим праздникам. Поэтому часть граждан с валютными сбережениями будет тратить средства на необходимые вещи. Это может повлиять на колебания курсов.

Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства Глобус Банка Кроме того, ожидается уменьшение предложения от экспортеров, которая была связана с периодом проплаты налогов. Вполне возможно, что по итогам ноября доллар вырастет не более, как на 0,8 – 1%.

Важно! По прогнозам Лесового, коридоры валютных колебаний на межбанке будут в пределах 41,2 – 41,7 гривны за доллар и 43,5 – 45 гривен за евро. На наличном рынке колебания составят 41,2 – 41,8 гривны за доллар и 45 – 47,5 гривны за евро.