Доллар и евро дешевеют: НБУ установил курсы валют

После выходных Нацбанк установил доллар на отметке в 37,5 гривны, что почти на 20 копеек меньше, чем на прошлой неделе. Евро тоже резко упало в цене.

Официальный курс 22 января

За данным Нацбанка, официальный курс 22 января достиг 37,52 гривны за доллар. Стоимость упала на 18 копеек против курса 19 января.

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Что касается евро, то на сегодняшний день цена достигла 40,84 гривны, что на 17 копеек меньше, чем было в прошлую пятницу.

Каким будет официальный курс доллара и евро 23 января:

Доллар – 37,45 гривны,

Евро – 40,79 гривны.

Курс на наличном рынке

По состоянию на утро 22 января доллар стоит:

в банках покупка составляет 37,70 гривны , а продажа – 38,25 гривны.

покупка составляет , а продажа – В обменниках : покупка – на уровне 38,03 гривны , а продажа – 38,47 гривны.

: покупка – на уровне , а продажа – На черном рынке: покупка – 38,18 гривны, а продажа – 38,30 гривны.

Прогноз доллара в неделю

Как рассказал 24 Канала банкир Тарас Лесовой, курсовые изменения в конце января будут разновекторными: показатели будут то расти, то будут снижаться, но это все без резких скачков. Эксперт спрогнозировал, что на текущей неделе курс будет на наличном рынке от 38 до 40 гривен колебаться.

Тарас Лесной Начальник департамента казначейства Глобус Банка Курсовый диапазон на наличном рынке не превысит 38 – 40 гривен за доллар и 40 – 43 гривны за евро. Кроме того, он будет формироваться с учетом межбанка, то есть официальный курс.

Что касается межбанка, то Лесовой спрогнозировал колебания курсов валют в пределах 37,5 – 39 гривен за доллар и 40,5 – 42,5 гривны за евро.