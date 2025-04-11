До какого уровня может вырасти или опуститься доллар перед Пасхой

На следующей неделе ожидается уменьшение давления на курс от экспортеров и постепенное уравновешивание рынка. Доллар на межбанке и наличном рынке не пересечет отметку в 41,50 – 41,60 гривны. В то же время ведущую роль на межбанковском рынке будет выполнять именно НБУ.

Как будет "жить" рынок перед пасхальными праздниками

Для 24 Канала банкир Тарас Лесовой рассказал, что одним из особых моментов последних недель стало то, что наличный рынок обогнал межбанковский и держится несколько ниже межбанка.

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В то же время курсовые события на рынке, как и неделю назад, будут зависеть от нескольких факторов:

Во-первых, от эффективности монетарных мер НБУ по сбиванию инфляционной "температуры" и соответствующего укрепления гривны.

Тарас Лесовой Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка Напомню, что 17 апреля состоится заседание монетарного комитета НБУ, на котором потенциально могут пересмотреть учетную ставку, которая сейчас составляет 15,5%. То есть, если будет существовать потребность в сдерживании потребительских цен, то Нацбанк может увеличить учетную ставку еще на 0,5 – 1 процентный пункт – до 16 – 16,5%.

Во-вторых, рынок живет в условиях режима управляемой гибкости: регулятор сохраняет все средства влияния на курсообразование в соответствии с текущей ситуацией.

Как мы отмечали в прошлые недели, активность аграриев, что для проведения посевной кампании реализуют избыток валюты, автоматически увеличивает предложение. То есть роль регулятора, именно в плоскости регулирования, может несколько ослабиться,

– добавляет Лесовой.

В-третьих, экономические процессы в стране могут стратегически влиять на курсовые показатели: активность во всех стратегических отраслях должна "потянуть" экономику к росту. Еще один фактор, который хоть косвенно, но потенциально может влиять на поведение граждан, - это геополитические процессы достижения мира в Украине.

Однако, на мой взгляд, именно экономические факторы являются главными для формирования валютного рынка. А остальные не способны работать самостоятельно и больше касаются настроений граждан,

– уверяет банкир.

Каким будет курс доллара и евро

Текущие (ежедневные) курсовые колебания: межбанк – до 0,05 – 0,15 гривны, комбанки – до 0,10 – 0,20 гривны, обменные пункты – до 0,30 гривны.

межбанк – до 0,05 – 0,15 гривны, комбанки – до 0,10 – 0,20 гривны, обменные пункты – до 0,30 гривны. Разница между курсами покупки и продажи: межбанк – до 0,15 гривны за доллар, до 0,20 гривны за евро, коммерческие банки – до 0,50 – 0,60 гривны на доллар, до 0,80 – 1 гривны на евро, обменные пункты – до 0,60 – 1 гривны на доллар, до 1 – 1,30 гривны на евро.

межбанк – до 0,15 гривны за доллар, до 0,20 гривны за евро, коммерческие банки – до 0,50 – 0,60 гривны на доллар, до 0,80 – 1 гривны на евро, обменные пункты – до 0,60 – 1 гривны на доллар, до 1 – 1,30 гривны на евро. Разница курсов покупки: комбанки – 0,20 – 0,30 гривны за доллар, 0,30 – 0,50 за евро, обменные пункты – 0,30 – 0,50 гривны за доллар, 0,50 – 0,70 за евро.

комбанки – 0,20 – 0,30 гривны за доллар, 0,30 – 0,50 за евро, обменные пункты – 0,30 – 0,50 гривны за доллар, 0,50 – 0,70 за евро. Разница курсов продажи: комбанки – 0,10 – 0,20 гривны за доллар, 0,20 – 0,30 гривны за евро, обменные пункты – 0,30 – 0,50 гривны за доллар, до 0,50 гривны за евро.

комбанки – 0,10 – 0,20 гривны за доллар, 0,20 – 0,30 гривны за евро, обменные пункты – 0,30 – 0,50 гривны за доллар, до 0,50 гривны за евро. Средняя разница между курсами межбанка и наличного рынка – 0 – 0,20 гривны.

– 0 – 0,20 гривны. Средние курсовые отклонения в течение недели: до 1 – 1,5% от стартового курса недели.

Важно! Коридоры валютных колебаний с 14 по 20 апреля будут на таком уровне: 41 – 41,60 гривны за доллар и 44,50 – 45,50 гривны за евро (на межбанке) и 40,70 – 41,50 гривны за доллар и 44,50 – 45,50 гривны за евро (на наличном рынке).

В итоге, по мнению Лесового, несмотря на информационные "дожди" ситуация на валютном рынке будет оставаться достаточно обнадеживающей.