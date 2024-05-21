Официальный курс доллара рекордно вырос

За последние сутки Нацбанк повысил цену официального доллара - показатель вырос на дополнительные 24 копейки к вчерашней цене. Евро же подорожало более чем на 30 копеек.

Официальный курс 21 мая

По данным Нацбанка, официальный курс составляет 39,66 гривны за доллар. Стоимость доллара выросла на 24 копейки против 20 мая.

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Относительно евро, то на сегодня его цена составляла 43,08 гривны, что на 33 копейки больше, чем вчера.

Какой будет официальный курс доллара и евро 22 мая:

доллар – 39,80 гривны,

евро – 43,26 гривны.

Курс на наличном рынке

На утро 21 мая курс доллара такой:

В банках покупка составляет 39,50 гривны, а продажа – 40 гривен.

покупка составляет а продажа – В обменниках : покупка – на уровне 39,75 гривны , а продажа – 40,15 гривны.

: покупка – на уровне , а продажа – На черном рынке: покупка – 39,96 гривны, а продажа – 40,05 гривны.

Чего ждать от курса доллара на этой неделе

Как спрогнозировала для 24 Канала банкир Анна Золотько, наличный сегмент на прошлой неделе очень слабо реагировал на тенденции на ВРУ, поэтому из-за этого существенных изменений по курсу не стоит ожидать.

Анна Золотько Директор департамента казначейских операций Unex Bank На этой неделе курс может колебаться в пределах диапазона 39,7 – 40,2 гривны за доллар.

В то же время как рассказал в комментарии 24 Каналу банкир Тарас Лесовой, курс валют на межбанке может быть на уровне 39 – 40 гривен на этой неделе. Таким образом, этот диапазон возможных колебаний довольно схож с прогнозами для наличного курса, где доллар может быть в пределах 39 – 41 гривен за доллар.

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