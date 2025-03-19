19 марта, 12:20
Курс польского злотого к гривне обновляет рекорды
Основні тези
- Официальный курс польского злотого в Украине по состоянию на 19 марта составляет 10,86 гривны.
- В банках курс покупки злотого составляет 10,30 гривны, а продажи - 11,10 гривен; в обменниках покупка - 10,75 гривны, продажа - 10,86 гривны.
Курс польского злотого к гривне продолжает устанавливать новые рекорды. В последнее время валюта показывает небольшие колебания, но с тенденцией к повышению.
Какой официальный курс злотого в Украине сейчас
По состоянию на 19 марта, официальный курс злотого в Украине достиг – 10,86 гривны (+8 копеек, по сравнению с 18 марта), сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.
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Курс злого в банках и обменниках
Согласно данным "Минфина", курс злотого после выходных изменился так:
- у банках средний курс покупки составляет – 10,30 гривны за злотый (-7 копеек), продажи – 11,10 гривен за злотый (+5 копеек);
- а в обменниках средний курс покупки – 10,75 гривны за злотый (+1 копейка), продажи – 10,86 (+1 копейка).
Во сколько обойдется покупка 100 злотых сегодня
- покупка 100 злотых в банке обойдется в среднем в – 1 110 гривен;
- в обменниках приобрести 100 злотых можно ориентировочно за – 1 086 гривен.
Сколько можно получить за 100 злотых сегодня
- если сдавать 100 злотых в банк, можно получить в среднем – 1 030 гривен;
- при обмене 100 злотых в обменнике, можно получить примерно – 1 075 гривен.
Обратите внимание! Курс валюты напрямую зависит от финансового учреждения, где происходит обмен.