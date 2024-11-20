Курс злотого больше не падает: сколько стоит валюта сегодня

Курс злотого стабилизировался после длительного снижения. Как банки и обменники отреагировали на изменения официального курса, узнайте далее.

Официальный курс злотого в Украине

По состоянию на утро 20 ноября официальный курс злотого в Украине установлен на уровне 10,09 гривны (+1 копейка от 19 ноября), сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.

Читайте также: Замедление экономики и налоговая политика: МВФ оценил ситуацию в Украине

Курс злотого в банках и обменниках.

Согласно данным, передает 24 Канал со ссылкой "Минфин", покупка злотого в банках составляет в среднем 10,00 гривны (+8 копеек) и продажа – 10,30 гривны (без изменений).

В то же время обменники покупают злотые по 10,15 гривны (без изменений), а продают – уже по 10,25 гривны (без изменений).

Сколько стоят 100 злотых сегодня

Сегодня цена 100 польских злотых по официальному курсу в Украине составляет 1 009 гривен. Однако, при покупке в банках или обменниках, сумма будет несколько выше – около 1 025 гривен – в банках и 1 030 гривен в обменниках.

Обменивать злотые на гривны сейчас выгоднее в обменниках, чем в банках: за 100 злотых в обменниках можно получить до 1 000 гривен, тогда как на межбанке эта сумма составит примерно 1 015 гривен.

Важно! Окончательная стоимость валюты будет зависеть от финансового учреждения, в котором вы проводите валютную операцию.