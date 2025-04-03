Доллар без изменений, а евро растет: какой курс в банках

Евро в банках и на черном рынке выросло в цене за последние сутки. Зато доллар остается без изменений. В то же время в обменниках валюты показываются как спад, так и существенный рост цены.

Курс валют в банках

По состоянию на утро 3 апреля, как сообщил 24 канал со ссылкой на сайт "Минфин", покупка доллара в банках стоит в среднем по 41 гривне (без изменений против 2 апреля) и продажа по 41,67 гривны (-3 копейки).

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Покупка евро проходит по 44,70 гривны (+30 копеек), продажа – по 45,20 гривны (+10 копеек).

Курс на черном рынке

Купить доллар можно в среднем по 41,31 гривне (без изменений), а продать по 41,30 гривны (-5 копеек).

(без изменений), а продать (-5 копеек). Покупка евро по 44,95 гривны (+11 копеек), а продажа по 45,20 гривны (+20 копеек).

Курс в обменниках

Доллары покупают в среднем по: 40,82 гривны (-6 копеек), а дают по 41,45 гривны (+11 копеек), по данным finance.ua.

(-6 копеек), а дают (+11 копеек), по данным finance.ua. Евро покупают по 44,68 гривны (-31 копейка), а продают по 45,51 гривны (+47 копеек).

Какой прогнозировали доллар

Для 24 Канала банкир Тарас Лесовой заявил, что с апреля официальный курс американского доллара может колебаться в пределах 41,40 – 41,80 гривны. В то же время по словам банкира, курс будет достаточно сдержанным и не превысит показатели на 1 января.

Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства Глобус Банка Напомню, что 1 января официальный курс составлял 42,01 гривны за доллар.

Зато на наличном рынке ожидалось, что на этой неделе доллар будет в пределах 41,40 – 42 гривны.