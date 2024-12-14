Получится ли у россиян реанимировать рубль

За последние два года российский рубль стремительно упал. Россиянам не удастся его реанимировать, поскольку Россия получает все меньше денег за экспорт. Резкий спад начался около 3 месяцев назад.

В то же время импорт даже немного растет. Без него страна-агрессор не сможет существовать, ей нечем наполнять потребительские рынки. Доктор экономических наук Игорь Липсиц сказал 24 Каналу, что без импортных компонентов Россия не может организовывать производство товаров промышленного значения.

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Как Минфин и Центробанк манипулируют курсом рубля

России крайне важна валюта для импорта, но ее становится все меньше из-за сокращения экспорта. Вообще страна-террорист имеет не совсем рыночную экономику, больше командно-административную. И в ней есть большая проблема – пополнения потерь доходов в бюджет.

Поскольку же если падает экспорт, то падают экспортные доходы. Возникает "дыра" в бюджете. Как ее "прикрыть"? Легко, девальвация рубля. Поэтому Силуанов (глава Минфина России – 24 Канал) может делать любые заявления, но ему будет очень нужно это,

– отметил Игорь Липсиц.

Снижение курса рубля относительно доллара повышает доходы экспортеров и соответственно поступления в бюджет. Учитывая это, можно предположить, что российский Минфин договаривается с Центробанком и они вместе манипулируют. Делать это несложно: курс сейчас формируется не по результатам биржевых торгов, а по результатам межбанковских операций, которыми можно легко управлять.

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"Рубль девальвирует, это очень хорошо для Минфина, пополняется бюджет, можно больше денег тратить на войну. В то же время для россиян ситуация плохая, потому что дорожает весь импорт и растет стоимость жизни, то есть увеличивается инфляция", – резюмировал доктор экономических наук.

Ранее Липсиц прогнозировал, что в ближайшие 3 – 6 месяцев рубль может обвалиться до 120 – 125 за доллар, и никто с этим не будет бороться.