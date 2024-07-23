Доллар и евро существенно подешевели в обменниках

За последние сутки иностранные валюты опустились в цене на наличном рынке. Больше всего доллар и евро потеряли в обменниках. В то же время на черном рынке также произошел немалый спад покупки и продажи.

Курс валют в банках

По состоянию на утро 23 июля, по данным "Минфина", покупка банками наличного доллара составляет в среднем 41,30 гривны (-5 копеек против 22 июля), а продажа – 41,82 гривны (-8 копеек).

Читайте также Евро безумно выросло: перевалит ли валюта за 46 гривен до конца лета

Покупка наличного евро в среднем осуществляется за 45 гривен (-10 копеек), а продажа – в среднем за 45,70 гривны (-10 копеек).

Курс на черном рынке

На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 41,71 гривны (-14 копеек), а продажа – 41,85 гривны (-10 копеек).

(-14 копеек), а продажа – (-10 копеек). Евро покупают за 45,50 гривны (-19 копеек), а продают за 45,69 гривны (-16 копеек).

Курс в обменниках

Обменники покупают доллар в среднем за 41,20 гривны (-18 копеек), а продают – за 41,91 гривны (+3 копейки), по данным finance.ua.

(-18 копеек), а продают – за (+3 копейки), по данным finance.ua. Евро колебалось на уровне: покупка – 44,97 гривны (-43 копейки), а продажа – 45,89 гривны (-1 копейка).

Каким будет доллар в этом году

Банкир Андрей Шевчишин рассказал для 24 Канала, что на этот год прогнозировался курс в более 42 гривны за валюту. В то же время в Украине сейчас действует режим управляемой гибкости, по которому и определяется курс.

Андрей Шевчишин Финансовый аналитик Сейчас не стоит сильно укреплять гривну, ведь это "сожжет" золотовалютные резервы Украины. Впрочем Нацбанк будет пытаться удержать нацвалюту на том уровне, чтобы сохранять доход украинцев, которые сейчас имеют депозиты в гривнах и ОВГЗ.

Шевчишин объясняет, что если этого не сделать, то будет сформирована неприятная тенденция.

Когда рост доллара станет настолько высоким, что часть депозитов в гривнах начнет перетекать именно в доллар,

– добавляет эксперт.

Носіть криптогаманець завжди в кишені разом зі зручним мобільним застосунком. Так ви зможете купувати та продавати криптовалюту чи торгувати популярними монетами будь-де та будь-коли.