Доллар и евро дешевеют: где на рынке падает цена: где на рынке падает цена

За выходные курсы валют на черном рынке немного прибавили в цене как при покупке, так и при продаже. В обменниках ситуация несколько иная. Там наблюдается спад курса покупки.

Курс валют в банках

По состоянию на утро 28 октября, по данным "Минфина", покупка доллара в банках составляет в среднем по 41,15 гривны (+5 копеек против 25 октября) и продажа – по 41,55 гривны (без изменений).

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WhiteBIT зберігає 96% цифрових активів на холодних гаманцях. Криптобіржа також використовує Web Application Firewall (WAF) для виявлення та блокування хакерських атак.

Покупка евро происходит по 44,50 гривны (без изменений), а продажа – по 45,15 гривны (+5 копеек).

Курс на черном рынке

Купить доллар можно в среднем по 41,55 гривны (+5 копеек), а продать – по 41,60 гривны (+5 копеек).

(+5 копеек), а продать – по (+5 копеек). Покупка евро по 45 гривен (+5 копеек), а продажа по 45,15 гривны (+3 копейки).

Курс в обменниках

Доллары покупают обменники по 40,88 гривны (-12 копеек), а продают – по 41,62 гривны (+11 копеек), по данным finance.ua.

(-12 копеек), а продают – по (+11 копеек), по данным finance.ua. По состоянию на 23 октября, евро покупают по 44,58 гривны (-10 копеек), а продают – по 45,31 гривне (+5 копеек).

Что будет с курсом в ноябре

По прогнозам банкира Тараса Лесового, которыми он поделился с 24 Каналом, в течение следующего месяца основные валютные изменения будут происходить в коридорах 41,2 – 41,8 гривны за доллар и 45,3 – 47,3 гривны за евро на межбанке.

В то же время что касается наличного рынка, то доллар будет на уровне 41,3 – 42 гривен за доллар и 45,5 – 47,8 гривны за евро.

Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства Глобус Банка При этом колебания доллара скорее всего будут происходить в значительно более узком промежутке: 41,5 – 41,9 гривны, который учитывает частые смены векторов. По-прежнему, периодически курс то будет расти, то снижаться, но в недельном измерении с едва заметным "продвижением" вверх.

Обратите внимание! В конце ноября доллар может вплотную приблизиться к 42 гривнам. Есть предположение, что в этот период на 75 – 80% будет окончательно сформирован курс на конец года.