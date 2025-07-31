Евро не прекращает терять цену. В конце июля валюта существенно подешевела везде: в обменниках, банках и на черном рынке. Зато доллар остается почти без изменений в цене, ведь колебания мизерные происходят как в сторону подорожания, так и в сторону удешевления.

Какой курс валют в банках? По состоянию на утро 31 июля, как сообщил 24 Канал со ссылкой на сайт "Минфин", покупка доллара в банках стоит в среднем по 41,45 гривны (-2 копейки против 30 июля) и продажа по 42 гривны (+3 копейки). Смотрите также Не поделили науковицу: Польша и Франция поссорились из-за дизайна евро Покупка евро проходит по 47,75 гривны (-25 копеек), продажа – по 48,50 гривны (-30 копеек). Что со стоимостью валют на черном рынке? Купить доллар можно в среднем по 41,80 гривны (без изменений), а продать по 41,75 гривны (-2 копейки).

(без изменений), а продать по (-2 копейки). Покупка евро по 47,98 гривны (-49 копеек), а продажа по 48,39 гривны (-24 копейки). По сколько курс в обменниках? Доллары покупают в среднем по: 41,20 гривны (-8 копеек), а продают по 41,80 гривны (-1 копейка), по данным finance.ua.

(-8 копеек), а продают по (-1 копейка), по данным finance.ua. Евро покупают по 47,63 гривны (-23 копейки), а продают по 48,66 гривны (-2 копейки). Какой курс доллара будет на следующей неделе? Банкир Тарас Лесовой спрогнозировал для 24 Канала, что курс доллара будет на уровне 41,60 – 42,20 гривны на этой неделе. А кроме того, спрос на валюту растет. Тарас Лесовой Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка По нашей оценке август начнется с официального курса в пределах 41,80 – 42,10 гривны за доллар. То есть с начала года курс максимально может вырасти на 0,4%. Заметьте! Действие режима управляемой гибкости сглаживает резкие колебания валют. Поэтому курсы будут прогнозируемыми.