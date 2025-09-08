За выходные доллар в банках почти не изменился, а вот евро показало рост стоимости. На черном рынке евро тенденцию не изменило, а вот американская валюта подешевела при покупке и продаже. Подорожание существенное также произошло в обменниках.

Какой курс валют в банках? По состоянию на утро 8 сентября, как сообщил 24 Канал со ссылкой на сайт "Минфин", покупка доллара в банках стоит в среднем по 41,10 гривны (без изменений по сравнению с 5 сентября) и продажа по 41,52 гривны (-8 копеек). Смотрите также Вода раз в три дня, пакеты в унитазах и драки за баклажки: как выживает оккупированный Донецк Покупка евро проходит по 48 гривен (+10 копеек), продажа – по 48,65 гривны (+5 копеек). Что со стоимостью валют на черном рынке? Купить доллар можно в среднем по 41,34 гривны (-6 копеек), а продать по 41,29 гривны (-11 копеек).

(-6 копеек), а продать по (-11 копеек). Покупка евро по 48,38 гривны (+17 копеек), а продажа по 48,50 гривны (+15 копеек). По сколько курс в обменниках? Доллары покупают в среднем по: 41,15 гривны (+5 копеек), а продают по 41,44 гривны (-1 копейка), по данным finance.ua.

(+5 копеек), а продают по (-1 копейка), по данным finance.ua. Евро покупают по 48,30 (+61 копейка), а продают по 48,57 гривны (+7 копеек). Какие курсы валют будут на этой неделе? Еще на прошлой неделе банкир Тарас Лесовой спрогнозировал для 24 Канала, что курс доллара сохранится на предыдущих позициях. Таким образом, ожидается, что с 8 по 14 сентября на наличном будет в пределах 41,20 – 41,60 гривны за валюту.

Зато курс евро будет колебаться в пределах 48 – 49,50 гривны за евро.

Интересно, что в период с 1 по 7 сентября ожидалось, что американская валюта будет на уровне 41,60 – 42 гривен, а евро – на уровне 48 – 49,50 гривны за евро.

В конце августа диапазон курса доллара прогнозировался на уровне 41,40 – 41 41,80 гривны.