Дивіться також Вода раз на три дні, пакети в унітазах і бійки за баклажки: як виживає окупований Донецьк

Ще минулого тижня банкір Тарас Лєсовий спрогнозував для 24 Каналу, що курс долара збережеться на попередніх позиціях. Таким чином, очікується, що з 8 по 14 вересня на готівковому буде в межах 41,20 – 41,60 гривні за валюту.

Натомість курс євро буде коливатися в межах 48 – 49,50 гривні за євро.

Цікаво, що у період з 1 по 7 вересня очікувалося, що американська валюта буде на рівні 41,60 – 42 гривень, а євро – на рівні 48 – 49,50 гривні за євро.