За выходные в банках доллар и евро подорожали, особенно европейская валюта. Существенный рост евро также наблюдается на черном рынке. А вот в обменниках цены валют колеблются.

Какой курс валют в банках?

По состоянию на утро 4 августа, как сообщил 24 Канал со ссылкой на сайт "Минфин", покупка доллара в банках стоит в среднем по 41,45 гривны (+3 копейки против 1 августа) и продажа по 42 гривны (без изменений).

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Покупка евро проходит по 47,60 гривны (+10 копеек), продажа – по 48,69 гривны (+47 копеек).

Что со стоимостью валют на черном рынке?

Купить доллар можно в среднем по 41,80 гривны (+5 копеек), а продать по 41,75 гривны (+1 копейка).

(+5 копеек), а продать по (+1 копейка). Покупка евро по 48,21 гривны (+31 копейка), а продажа по 48,45 гривны (+35 копеек).

По сколько курс в обменниках?

Доллары покупают в среднем по: 40,75 гривны (-43 копейки), а продают по 41,77 гривны (+1 копейка), по данным finance.ua.

(-43 копейки), а продают по (+1 копейка), по данным finance.ua. Евро покупают по 47,57 гривны (-10 копеек), а продают по 48,65 гривны (+35 копеек).

Какова стоимость доллара?

Как спрогнозировал для 24 Канала банкир Тарас Лесовой, из-за действия управляемой гибкости, а также замедления инфляции за последний месяц, курс доллара будет оставаться стабильным.

Тарас Лесовой Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка Конечно, спрос на доллар может быть несколько увеличенным (в пределах 10%), однако НБУ, по-прежнему, может применять механизм валютных интервенций для установления равновесия со спросом.

Ожидается, что валюта на этой неделе будет находиться в диапазоне от 41,6 гривны до чуть больше, чем 42 гривны на наличном рынке.