Почти как доллар: сколько стоит евро 12 июля

Евро почти сравнялся в цене с американским долларом. Какую цену евро, польского злотого и британского фунта стерлинга установил НБУ 12 июля, читайте дальше.

Официальный курс валют

Во вторник, 12 июля, Национальный банк Украины установил официальный курс евро на уровне 29,51 гривны за евро, что на 19 копеек меньше, чем в предыдущий банковский день. Это минимальный курс евро за последний год.

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Польский злотый тоже подешевел – на 7 копеек до 6,15 гривны за злотый. Британский фунт стерлингов подешевел на 19 копеек – и стоит 34,91 гривны.

Напомним, что с 24 февраля курс доллара зафиксирован на уровне 29,25 гривны. Соответственно курсы евро, злотого и других валют по отношению к гривне высчитываются из котировок валютных пар с американским долларом на международном рынке.

Курс евро по отношению к доллару упал до 20-летнего минимума, приблизившись к паритету. Обесцениванию евро способствует обеспокоенность, что энергетический кризис направит Европу в рецессию. В то же время, укреплению доллара способствует ожидание, что центробанк США повысит процентную ставку.

Наличный курс валют

По данным finance.ua, наличный курс иностранных валют в Украине по состоянию на 4 июля остановился на уровне:

Доллар: покупка – 35,66 гривны, продажа – 36,75 гривны.

Евро: покупка – 35,98 гривны, продажа – 37,30 гривны.

Злотый: покупка – 7,57 гривны, продажа –7,81 гривны.

Фунт стерлингов: покупка – 43,30 гривны, продажа – 44,65 гривны.

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