Официальный курс валют

Во вторник, 12 июля, Национальный банк Украины установил официальный курс евро на уровне 29,51 гривны за евро, что на 19 копеек меньше, чем в предыдущий банковский день. Это минимальный курс евро за последний год.

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Польский злотый тоже подешевел – на 7 копеек до 6,15 гривны за злотый. Британский фунт стерлингов подешевел на 19 копеек – и стоит 34,91 гривны.

Напомним, что с 24 февраля курс доллара зафиксирован на уровне 29,25 гривны. Соответственно курсы евро, злотого и других валют по отношению к гривне высчитываются из котировок валютных пар с американским долларом на международном рынке.

Курс евро по отношению к доллару упал до 20-летнего минимума, приблизившись к паритету. Обесцениванию евро способствует обеспокоенность, что энергетический кризис направит Европу в рецессию. В то же время, укреплению доллара способствует ожидание, что центробанк США повысит процентную ставку.

Наличный курс валют

По данным finance.ua, наличный курс иностранных валют в Украине по состоянию на 4 июля остановился на уровне:

Доллар: покупка – 35,66 гривны, продажа – 36,75 гривны.

Евро: покупка – 35,98 гривны, продажа – 37,30 гривны.

Злотый: покупка – 7,57 гривны, продажа –7,81 гривны.

Фунт стерлингов: покупка – 43,30 гривны, продажа – 44,65 гривны.

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