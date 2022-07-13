Евро вплотную приблизилось к доллару: курс валют на 13 июля

Евро продолжает ощутимо обесцениваться, приближаясь к статусу паритета с долларом. Какую цену евро, польского злотого и британского фунта стерлинга установил НБУ 13 июля, читайте дальше.

Официальный курс валют

В среду, 13 июля, Национальный банк Украины установил официальный курс евро на уровне 29,37 гривны за евро, что на 14 копеек меньше, чем в предыдущий банковский день. Это минимальный курс евро за последние 2 года.

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Польский злотый тоже подешевел – на 6 копеек до 6,09 гривны за злотый. Британский фунт стерлингов подешевел на 28 копеек – и стоит 34,63 гривны .

Напомним, что с 24 февраля курс доллара зафиксирован на уровне 29,25 гривны. Соответственно курсы евро, злотого и других валют по отношению к гривне высчитываются из котировок валютных пар с американским долларом на международном рынке.

Курс евро по отношению к доллару упал до 20-летнего минимума, приблизившись к паритету. Обесцениванию евро способствует обеспокоенность, что энергетический кризис направит Европу в рецессию. В то же время, укреплению доллара способствует ожидание, что центробанк США повысит процентную ставку.

Наличный курс валют

По данным finance.ua, наличный курс иностранных валют в Украине по состоянию на 4 июля остановился на уровне:

Доллар: покупка – 36,10 гривны, продажа – 37,33 гривны.

Евро: покупка – 36,28 гривны, продажа – 37,71 гривны.

Злотый: покупка – 7,59 гривны, продажа –7,84 гривны.

Фунт стерлингов: покупка – 43,38 гривны, продажа – 45,08 гривны.

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