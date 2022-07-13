Офіційний курс валют

У середу, 13 липня, Національний банк України встановив офіційний курс євро на рівні 29,37 гривні за євро, що на 14 копійок менше, ніж попереднього банківського дня. Це мінімальний курс євро за останні 2 роки.

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Польський злотий теж подешевшав – на 6 копійок до 6,09 гривні за злотий. Британський фунт стерлінгів подешевшав на 28 копійок – і коштує 34,63 гривні.

Нагадаємо, що з 24 лютого курс долара зафіксований на рівні 29,25 гривні. Відповідно курси євро, злотого та інших валют щодо гривні вираховуються з котирувань валютних пар з американським доларом на міжнародному ринку.

Курс євро щодо долара впав до 20-річного мінімуму, наблизившись до паритету. Знеціненню євро сприяє занепокоєння, що енергетична криза спрямує Європу у рецесію. Водночас зміцненню долара сприяє очікування, що центробанк США підвищить відсоткову ставку.

Готівковий курс валют

За даними finance.ua, готівковий курс іноземних валют в Україні станом на 4 липня зупинився на рівні:

Долар: покупка – 36,10 гривні, продаж – 37,33 гривні.

Євро: покупка – 36,28 гривні, продаж – 37,71 гривні.

Злотий: покупка – 7,59 гривні, продаж –7,84 гривні.

Фунт стерлінгів: покупка – 43,38 гривні, продаж – 45,08 гривні.

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