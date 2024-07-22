На каком сейчас уровне курс доллара и евро

С начала новой недели американская валюта на наличном рынке продолжает расти в цене. Лишь несущественный спад произошел в обменниках. В то же время курс евро несколько потерял цену в банках.

Курс валют в банках

По состоянию на утро 22 июля, по данным "Минфина", покупка банками наличного доллара составляет в среднем 41,35 гривны (+5 копеек против 19 июля), а продажа – 41,90 гривны (+5 копеек).

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Покупка наличного евро в среднем осуществляется за 45,10 гривны (-10 копеек), а продажа – в среднем за 45,80 гривны (без изменений).

Курс на черном рынке

На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 41,85 гривны (+5 копеек), а продажа – 41,95 гривны (без изменений).

(+5 копеек), а продажа – (без изменений). Евро покупают за 45,69 гривны (+4 копейки), а продают за 45,85 гривны (-5 копеек).

Курс в обменниках

Обменники покупают доллар в среднем за 41,27 гривны (-10 копеек), а продают – за 42,06 гривны (+16 копеек), по данным finance.ua.

(-10 копеек), а продают – за (+16 копеек), по данным finance.ua. Евро колебалось на уровне: покупка – 45,37 гривны (-9 копеек), а продажа – 46 гривен (+6 копеек).

Что с долларом и евро на этой неделе

Как рассказал для 24 Канала банкир Тарас Лесовой, вероятное движение курсовых коридоров доллара может достигать границ в 40,5 – 41,5 гривны.

Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства Глобус Банка Однако стоит обратить внимание на то, что курсы являются достаточно изменчивыми, и после нового незначительного роста вздыманий можно ожидать незначительное движение в обратную сторону.

Официальный курс доллара, по состоянию на 18 июля, достиг своего исторического максимума – 41,46 гривны за валюту.

По словам Лесового, существенные изменения на валютном рынке могут случиться в этом августе. В то же время на этой неделе банкир прогнозирует, что колебания валют будут в таких диапазонах:

на межбанке: 40,5 – 41,5 гривны за доллар и 43,5 – 45,5 гривны за евро,

40,5 – 41,5 гривны за доллар и 43,5 – 45,5 гривны за евро, на наличном рынке: 40,7 – 42 гривны за доллар и 43,5 – 46,5 гривны за евро.

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