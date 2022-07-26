Евро подорожает: официальный курс валют на 26 июля

Разница между евро и долларом снова увеличивается. Какую цену евро, польского злотого и британского фунта стерлинга установил НБУ 26 июля, читайте дальше.

Официальный курс валют

Во вторник, 26 июля, Национальный банк Украины установил официальный курс евро на уровне 37,41 гривны за евро, что на 19 копеек меньше, чем в предыдущий банковский день.

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Польский злотый тоже подорожал – на 11 копеек до 7,94 гривны за злотый. Британский фунт стерлингов подорожал сразу на 37 копеек и стоит 44,10 гривны.

Напомним, что с 21 июля НБУ поднял официальный курс доллара сразу на 25%, зафиксировав его на уровне 36,57 гривны. Соответственно курсы евро, злотого и других валют по отношению к гривне также стремительно выросли, поскольку они высчитываются из котировок валютных пар с американским долларом на международном рынке.

Этот шаг был необходим, чтобы сохранить золотовалютные резервы НБУ, улучшить условия для экспортеров и предотвратить массовый переход потребителей на серый рынок. Однако он поднял стоимость наличных валют на рынке.

Наличный курс валют

По данным finance.ua, наличный курс иностранных валют в Украине по состоянию на 26 июля остановился на уровне:

Доллар: покупка – 37,95 гривны, продажа – 39,30 гривны.

Евро: покупка – 38,36 гривны, продажа – 39,85 гривны.

Злотый: покупка – 8,14 гривны, продажа –8,41 гривны.

Фунт стерлингов: покупка – 45,50 гривны, продажа – 47,40 гривны.

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