За последние сутки официальный доллар подорожал на 10 копеек по сравнению с предыдущей ценой. Зато официальное евро выросло всего на 3 копейки. С новой рабочей недели ожидается, что доллар будет оставаться почти на том же уровне, а евро прибавит в цене.

Что с официальным курсом валют?

Официальный курс доллара США сегодня торгуется по 41,31 гривне. То есть цена американской валюты выросла на 10 копеек против 11 сентября. Официальный курс евро составляет 48,27 гривны, то есть цена выросла на 3 копейки, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.

По состоянию на 15 сентября курс валют будет таким:

доллар – 41,28 гривны;

евро – 48,39 гривны.

Какой курс доллара на наличном рынке?

По состоянию на 12 сентября курс доллара на наличном рынке составлял:

в банках: покупка – 41,10 гривны , продажа – по 41,56 гривны ,

, продажа – по , на черном рынке: покупка – 41,38 гривны , продажа – по 41,45 гривны ,

, продажа – по , в обменниках: покупка – по по 40,95 гривны, продажа – по 41,50 гривны.

По сколько будут валюты?